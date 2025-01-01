Cor 16:42 Le 10 regole per l’utilizzo del bene più prezioso Le dieci regole per l’utilizzo del nostro bene più prezioso sono al centro della campagna lanciata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero



ALGHERO - «Tieni aperto il rubinetto solo il tempo necessario, preferisci la doccia al bagno, riutilizza l’acqua per innaffiare l’orto, non scongelare il cibo sotto l’acqua corrente». Sono alcuni dei suggerimenti che fanno parte della campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico in corso da parte dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo è ridurre il consumo idrico negli edifici pubblici – uffici comunali e scuole – e tra le famiglie, favorendo i buoni comportamenti, anche nei piccoli gesti e nelle scelte quotidiane per promuovere la sostenibilità ambientale.



«Piccoli gesti che si auspica vengano attuati da tutti per ridurre i consumi idrici» afferma l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva. «Oltre al risparmio idrico – afferma Selva - la campagna si prefigge di continuare a sensibilizzare i cittadini anche sulle riduzioni dei costi legati all’energia elettrica».



L’avvio della campagna di promozione delle buone pratiche verrà integrata con una più capillare diffusione nelle scuole, affiancata dal decalogo con il quale verranno veicolate le regole per una maggiore sostenibilità della vita quotidiana. I risultati di una precisa e costante applicazione delle regole sono esemplari. Basti pensare che tenere chiuso il rubinetto mentre ci si lava i denti consente un risparmio di 30 litri, fare la doccia anziché il bagno consente di risparmiare 100 litri, diminuire la portata del water comporta 20 litri in meno.