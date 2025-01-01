Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaSocietà › Le 10 regole per l’utilizzo del bene più prezioso
Cor 16:42
Le 10 regole per l’utilizzo del bene più prezioso
Le dieci regole per l’utilizzo del nostro bene più prezioso sono al centro della campagna lanciata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero
Le 10 regole per l’utilizzo del bene più prezioso

ALGHERO - «Tieni aperto il rubinetto solo il tempo necessario, preferisci la doccia al bagno, riutilizza l’acqua per innaffiare l’orto, non scongelare il cibo sotto l’acqua corrente». Sono alcuni dei suggerimenti che fanno parte della campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico in corso da parte dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo è ridurre il consumo idrico negli edifici pubblici – uffici comunali e scuole – e tra le famiglie, favorendo i buoni comportamenti, anche nei piccoli gesti e nelle scelte quotidiane per promuovere la sostenibilità ambientale.

«Piccoli gesti che si auspica vengano attuati da tutti per ridurre i consumi idrici» afferma l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva. «Oltre al risparmio idrico – afferma Selva - la campagna si prefigge di continuare a sensibilizzare i cittadini anche sulle riduzioni dei costi legati all’energia elettrica».

L’avvio della campagna di promozione delle buone pratiche verrà integrata con una più capillare diffusione nelle scuole, affiancata dal decalogo con il quale verranno veicolate le regole per una maggiore sostenibilità della vita quotidiana. I risultati di una precisa e costante applicazione delle regole sono esemplari. Basti pensare che tenere chiuso il rubinetto mentre ci si lava i denti consente un risparmio di 30 litri, fare la doccia anziché il bagno consente di risparmiare 100 litri, diminuire la portata del water comporta 20 litri in meno.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:17
Dialogo tra Arte e Pace con Spadaro e Pistoletto
Un pubblico numeroso ha gremito sabato scorso il piazzale del campanile della Parrocchia della Mercede di Alghero per il dialogo tra Antonio Spadaro e Michelangelo Pistoletto, condotto dal giornalista Gianni Garrucciu e arricchito dagli interventi del pubblico
30/8San Michele, appello al Vescovo
4/8In ricordo di un amico caro
25/7Porta una sedia in Piazza Civica: assemblea
7/7Alguer Miquel, battesimo catalano ad Alghero
30/6Cecchini, un addio amaro ad Alghero
5/6Crenos: bene turismo e male sanità nell´Isola
4/6La palestra della scuola media di via XX Settembre
28/5Alghero è la riviera delle nebbie
28/5Sardi risparmiatori: più formiche che cicale
20/5Giornata nazionale della Legalità al Teatro Verdi
« indietro archivio società »
7 settembre
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
8 settembre
Incendio: ristorante sotto sequestro
7 settembre
Eolico offshore, Cacciotto zittisce tutti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)