Cor 9:12 Alghero accende l´Abete di Natale Appuntamento oggi, alle ore 19, in Piazza Porta Terra. La cerimonia sarà seguita dal concerto itinerante per le vie del centro storico della Banda Musicale A. Dalerci



ALGHERO - Tutto pronto oggi - domenica 7 dicembre, alle ore 19 - per l'accensione dell'Abete di Natale in Piazza Porta Terra ad Alghero. La cerimonia sarà seguita dal concerto itinerante per le vie del centro storico della Banda Musicale A. Dalerci. Questo albero è stato pensato come un cuore all’interno di un corpo, un abete lasciato naturale e libero da elementi decorativi, che invece saranno presenti nella struttura metallica che raggiunge i 18 metri di altezza. L’abete proviene da operazioni di disboscamenti programmati e di pulizia di strisce tagliafuoco.



