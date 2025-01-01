Alguer.it
Alghero accende l´Abete di Natale
Appuntamento oggi, alle ore 19, in Piazza Porta Terra. La cerimonia sarà seguita dal concerto itinerante per le vie del centro storico della Banda Musicale A. Dalerci
Alghero accende l´Abete di Natale

ALGHERO - Tutto pronto oggi - domenica 7 dicembre, alle ore 19 - per l'accensione dell'Abete di Natale in Piazza Porta Terra ad Alghero. La cerimonia sarà seguita dal concerto itinerante per le vie del centro storico della Banda Musicale A. Dalerci. Questo albero è stato pensato come un cuore all’interno di un corpo, un abete lasciato naturale e libero da elementi decorativi, che invece saranno presenti nella struttura metallica che raggiunge i 18 metri di altezza. L’abete proviene da operazioni di disboscamenti programmati e di pulizia di strisce tagliafuoco.

Il programma completo del Cap d'Any 2025-2026 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. L'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer è realizzata col contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.
