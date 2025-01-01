Alguer.it
L´Amatori Rugby Alghero supera lo Stade Valdotain
Un successo pieno che consente ai gialloneri di consolidare la propria posizione a metà classifica dopo il difficile impegno della scorsa settimana contro il Rugby Parma, attuale capolista
L´Amatori Rugby Alghero supera lo Stade Valdotain

ALGHERO - Nella quinta giornata del Girone 2 della Serie A FIR, l’Amatori Rugby Alghero supera con decisione lo Stade Valdotain imponendosi 55-21 al campo Maria Pia. Un successo pieno che consente ai gialloneri di consolidare la propria posizione a metà classifica dopo il difficile impegno della scorsa settimana contro il Rugby Parma, attuale capolista.

La gara si sviluppa su un ritmo elevato sin dai primi minuti, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo nella fase iniziale. L’Amatori trova però maggiore continuità in avanzamento e chiude il primo tempo sul 33-21. Nella ripresa il divario aumenta grazie a una gestione più ordinata del possesso e alla precisione nei punti d’incontro, elementi che permettono agli algheresi di segnare ancora e mettere al sicuro il risultato.

Al termine della partita, l’allenatore dell'Amatori Marco Anversa commenta così la prestazione: «Bellissimo. Era da tanto che non mettevamo 55 punti a un’altra squadra qui in casa nostra. Siamo molto felici, siamo molto contenti: l’obiettivo era tornare a vincere e così è stato. In più, quella di oggi era l’ultima gara del 2025 e, ancora una volta, chiudiamo l’anno imbattuti in Sardegna. Sono piccoli record, ma vanno festeggiati. Ora ci aspetta una settimana molto impegnativa: abbiamo la trasferta di Milano e andremo sicuramente per fare il meglio». Circa 300 gli spettatori presenti sugli spalti in una giornata parzialmente coperta. Con i cinque punti conquistati, l’Amatori prosegue la propria corsa nel Girone 2 e si prepara alla trasferta del 14 dicembre, quando affronterà il Cus Milano.

Amatori Rugby Alghero – Stade Valdotain Rugby 55-21

Amatori Rugby Alghero: May, Delrio (69° Marrone), Serra (cap) (74° Sciacca), Russo (77° Rapisarda), Armani (76° Bombagi), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Wright, D’Ambola, Kone (69° Marchetto), Muciaccia (57° Pedroni), Shelqeti, Ruijgrok.
A disposizione: Marchetto, Rapisarda, Pedroni, Marrone, Calabrò, Sciacca, Bombagi.
Allenatore: Marco Anversa.

Stade Valdotain Rugby: Gramajo, Fusetti Elias (41° Planaz), Maietti, Lancione (60° Gontier S.), Fusetti Xavier (45° Lo Tufo), Noval, Barbieri, Duc, Calvone (41° Calvone), Piccolo, Tavella, Lallinaj, Frazzetta, Gandossi (45° Marchesi), Gontier Massimo (60° Spagnolli).
A disposizione: Marchesini, Suarez, Chuierici, Gontier Stefano, Toriani, Planaz, Lo Tufo, Spagnolli.
Allenatore: Luis Maria Otano.

Cartellini: 26° Kone (giallo), 71° Marchetto (giallo), 72° Gontier (giallo).
Arbitro: Riccardo Bocchini (PG).
Assistenti: Michele Giovanni Pais (SS), Nicolò Pisoni (SS).

Marcatori

Primo tempo:
6’ Tancredi (meta) tr. Steenkamp (7-0); 12’ Grandossi (meta) tr. Noval (7-7); 13’ Ruijgrok (meta) tr. Steenkamp (14-7); 17’ Lancione (meta) tr. Noval (14-14); 21’ May (meta) tr. Steenkamp (21-14); 31’ Noval (meta) tr. Noval (21-21); 38’ Steenkamp (piazzato) (26-21); 40’ Armani (meta) tr. Steenkamp (33-21).

Secondo tempo:
48’ Steenkamp (cp) (36-21); 63’ Lenoci (meta) tr. Steenkamp (43-21); 76’ Sciacca (meta) (48-21); 80’ Ruijgrok (meta) tr. Steenkamp (55-21).

Spettatori: circa 300 – giornata parzialmente coperta.
Punti classifica: Amatori Rugby 5 – Stade Valdotain 0.
Man of the Match: Luca D’Ambola.
