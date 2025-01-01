Cor 9:10 Treno Alghero Olmedo Sassari, sempre peggio Tempi di percorrenza più lunghi e corse ridotte per l´Arst, l´azienda regionale che ad Alghero certamente non brilla per efficienza. Pendolari e studenti delusi e amareggiati: nuove lamentele e disagi



ALGHERO - Inizia una nuova stagione scolastica e lavorativa ma per numerosi pendolari e studenti che quotidianamente usufruiscono del trasporto pubblico su rotaia per raggiungere il capoluogo di provincia nessuna gioia. Grande delusione e nuove lamentele all'indomani della pubblicazione dei nuovi orari delle corse ferroviarie della linea Sassari Olmedo Alghero: tempi di percorrenza più lunghi e corse ridotte per l'Arst.



Anche 45 i minuti per la tratta, facendo così perdere del tempo prezioso a studenti e lavoratori che si recano a Sassari e rischiano di perdere le coincidenze con i bus urbani e arrivare in ritardo a lavoro e lezione. Insomma, una beffa che riporta indietro nel tempo un servizio sempre meno efficiente e performante.



«Tagliando corse e allungando i tempi di percorrenza si mina il diritto alla mobilità cui hanno diritto tutti i passeggeri» la protesta di chi il treno è costretto ad utilizzarlo per lavoro. Un'assurdità, se soltanto si pensa ai milioni di euro investiti nelle nuove carrozze ed alla moltitudine di parole e dichiarazioni buttate al vento negli ultimi anni.