Cor 15:50
Antonio Sau (Pd) nuovo Consigliere regionale
Antonio Spano, l’ex direttore generale della Multiss e attuale consigliere regionale del Partito democratico nominato a capo del Comune di Sassari. Al suo posto presterà giuramento a Cagliari Antonio Sau, l´attuale sindaco di Ittiri, molto legato (non solo politicamente) ad Alghero
Antonio Sau (<i>Pd</i>) nuovo Consigliere regionale

ITTIRI - La Giunta comunale di Sassari, su proposta del sindaco Giuseppe Mascia, ha approvato all’unanimità la nomina di Antonio Spano come nuovo direttore generale di Palazzo Ducale. Designazione che diverrà effettiva dal 1° novembre 2025 e resterà in vigore fino al termine del mandato amministrativo.

Spano, già direttore generale per lunghi anni della Multiss e attuale consigliere regionale del Partito Democratico lascerà così lo scranno di Via Roma ad Antonio Sau, primo dei non eletti nelle fila Pd. Per il sindaco di Ittiri si tratta di un importante traguardo, soltanto accarezzato nel 2024.

Antonio Sau è considerato molto legato ad Alghero ed è a capo della corrente che in Riviera del Corallo annovera il consigliere comunale Dem Pietro Sartore e lo stesso portavoce del sindaco Cacciotto, Giuliano Spanedda. In occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale lo stesso Mario Bruno, oggi dirigente regionale Pd, aveva sostenuto convintamente la sua candidatura come espressione del territorio.

Nella foto: l'ittirese Antonio Sau con Maria Francesca Fantato, assessora a Sassari
