Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteEnogastronomia › Ritorna il Cavidani Alguerès
Cor 15:13
Ritorna il Cavidani Alguerès
Ritorna, per il quinto anno consecutivo, il Cavidani Alguerès, festival glocal organizzato dall’Associazione Edicions de l’Alguer e dalla Antica Compagnia Olearia Sarda, che si terrà nel cortile dell’oleificio, in via Vittorio Emanuele 225.
Ritorna il Cavidani Alguerès

ALGHERO - Due gli appuntamenti, venerdì 12 e sabato 13 settembre. Confermato il programma tipico dell’evento, sempre molto apprezzato dal pubblico, che prevede la presentazione di un libro edito dall’Edicions dell’Alguer, un momento musicale, e la degustazione dell’olio dell’Antica Compagnia Olearia Sarda, accompagnato dal pane del panificio artigianale Cherchi, dal formaggio della società agricola Monteforte dei Fratelli Riu e dal vino delle Tenute Delogu, tutte produzioni dell’eccellenza agroalimentare del territorio: quest’anno si aggiungeranno i dolci tipici algheresi preparati da Giovanni Cuccuru della pasticerria aritigiana Dolcezze. Le degustazioni saranno guidate dall’enogastronomo Giuseppe Izza. Un’altra novità riguarda la parte musicale in collaborazione con l’associazione Festival della Canzone algherese.

Si parte venerdì 12 settembre, alle 19,30, con un omaggio musicale alla canzone algherese di Gianni Loi, seguirà la presentazione di Enza Castellaccio del libro “All’alba se ne parte il Marinaro Lucio: il maestro, lo sportivo, il giornalista”, scritto da Gavinuccia Chelo, che ripercorre la vita di Lucio Marinaro, figura poliedrica tanto conosciuta e apprezzata ad Alghero, scomparso qualche anno fa. Seguirà dai Campi alla tavola, chiacchierata dell’enogastronomo Giuseppe Izza con i produttori presenti al festival. Prima delle degustazioni si potrà ascoltare la voce di Stefano Pinna, con una canzone scritta da Franco Calvia.

Sabato, invece, sempre alle 19,30, aprirà la serata la voce di Aurora Bassu, vincitrice quest’anno del Festival della Canzone algherese. Subito dopo Antonio Serra, sceneggiatore e Salvatore Izza, direttore de Edicions de l'Alguer, presenteranno il libro “Bozzetti algheresi. Quattordici racconti da una città di mare” di Giovannino Serra. Prima delle degustazioni allieterà i presenti la voce di Liliana Cocco. Entrambe le serate avranno un piccolo spazio dedicato a pillole di ortografia algherese, a cura di Francesco Ballone, docente all’Institut d’Estudis Catalans. Anche quest’anno, quindi, due serate ricche di incontri, sempre seguendo lo slogan del Cavidni algueres, che recita “Perchè è bello pensare globale e agire locale”.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/9Costa Rei Wine Festival
26/8Borutta: più di 2mila presenze alla Festa del Gelato
22/8Stintino Wine Festival con 9 cantine in festa
21/8Vino e olio: ai Fois di Alghero 8 premi al WineHunter
11/8«Festa dell´Olio, un´idea che guarda lontano»
6/8Dazi e Pecorino Romano: Piana vs Maoddi
6/8A Usini la prima Comunità dell’Olio della Sardegna
6/8A Maristella il 10 agosto la 1° Festa dell’Olio Evo
31/74 siti tra Alghero e Bosa nella Wine App
23/7A Saccargia la Sagra de Sos Ciccioneddos
« indietro archivio enogastronomia »
9 settembre
Treno Alghero Olmedo Sassari, sempre peggio
7 settembre
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
7 settembre
Eolico offshore, Cacciotto zittisce tutti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)