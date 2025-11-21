S.A. 11:39 Al via al Museo della Tonnara Le Giornate del Cibo Workshop gratuiti dedicati ai prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna. Gli incontri, condotti dal Dott. Tommaso Sussarello, accompagneranno i partecipanti alla scoperta di storie, tecniche, ritualità e saperi antichi legati al cibo del territorio



STINTINO - All’interno del progetto culturale “Stintino: una storia da raccontare”, prende il via un nuovo ciclo di incontri aperti al pubblico dedicati alla valorizzazione delle tradizioni alimentari e del patrimonio immateriale della Sardegna. Dal 21 novembre 2025, il Museo della Tonnara di Stintino (MUT) ospiterà “Le Giornate del Cibo”, una serie di workshop gratuiti incentrati sui prodotti agroalimentari tradizionali e sul percorso di riconoscimento negli elenchi PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali.



Gli incontri, condotti dal Dott. Tommaso Sussarello, accompagneranno i partecipanti alla scoperta di storie, tecniche, ritualità e saperi antichi legati al cibo del territorio. L’iniziativa è aperta a cittadini, famiglie, appassionati, operatori turistici e visitatori. Gli appuntamenti si terranno alle ore 18:30, ad eccezione dell’incontro del 28 novembre, programmato alle 11:30. L’evento rientra nella manifestazione “Stintino: una storia da raccontare”, realizzata con il patrocinio del Comune di Stintino e della Fondazione di Sardegna, e rappresenta un tassello significativo nel percorso di valorizzazione del territorio e dell’offerta “Stintino Low Season”.