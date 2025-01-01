Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaEnogastronomia › Alghero in Pizza nel weekend
Cor 9:05
Alghero in Pizza nel weekend
L’evento gastronomico si terrà i prossimi 22, 23 e 24 novembre presso l’ex Mercato Civico in Via Sassari, promettendo tre giorni dedicati alla celebrazione della pizza. Mercoledì la presentazione a Villa Maria Pia
Alghero in <i>Pizza</i> nel weekend

ALGHERO - La città di Alghero si prepara ad accogliere un weekend all’insegna della migliore tradizione culinaria con l’evento “Alghero in Pizza”. I dettagli della manifestazione saranno svelati in una conferenza stampa fissata per mercoledì 19 novembre negli spazi di Villa Maria Pia. L’evento gastronomico vero e proprio si terrà i prossimi 22, 23 e 24 novembre presso l’ex Mercato Civico in Via Sassari, promettendo tre giorni dedicati alla celebrazione della pizza.

L’iniziativa non si limita al gusto: la giornata conclusiva, lunedì 24 novembre, vedrà anche l’organizzazione della Cena della Solidarietà, che si svolgerà sempre a Villa Maria Pia e il cui ricavato sarà interamente devoluto in favore della Lega del Filo d’Oro. Questo momento sottolinea l’impegno sociale dell’evento, unendo la promozione territoriale a una causa benefica di grande rilievo.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno diverse personalità istituzionali e del mondo dell’associazionismo. Saranno presenti il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l’Assessora alle Attività Produttive del Comune di Alghero, Ornella Piras. A dare manforte ci saranno anche Graziano Porcu, Presidente Fondazione Alghero, e Valdo Di Nolfo, Consigliere Regionale. La componente gastronomica sarà rappresentata da Fausto Tavera, Presidente dell’Associazione Cuochi Provincia di Sassari, che interverrà insieme ai rappresentanti dell’Associazione stessa e della Famiglia Chessa. Non mancheranno i delegati della Fondazione Lega del Filo d’Oro e gli artisti Pino e gli Anticorpi, che contribuiranno a dare risalto mediatico all’iniziativa.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:12
Pani di Sardegna ad Alghero: degustazioni
Dal 28 al 30 novembre in programma laboratori, approfondimenti sul lievito madre, mostre, degustazioni e premiazioni al concorso per il miglior pane dell’isola. Un focus di approfondimento sull’olio del territorio
15:05
Il Carignano del Sulcis incanta Merano
Radici nella sabbia, passi nella tradizione: il Carignano del Sulcis incanta Merano per raccontare di un vino che affonda le sue radici nella sabbia e nella storia: unico, resiliente e soprattutto sardo
10/11Via al Corso di panificazione ad Alghero
7/11Ad Alghero giornata di studio sulla birra e filiera
6/1140° Mostra Micologica a Putifigari
29/10San Gavino Monreale inaugura il Festival dello Zafferano
27/10Alberghiero: sapori dal mondo
23/10Italian Design Week: premiata Santa Maria La Palma
22/10Terra d´Olio a Sorso: eventi da ottobre a giugno
20/10Sapori migranti all´Alberghiero
21/10Note di Cagnulari a Tissi
20/10Foodex Japan: contributi a fondo perduto
« indietro archivio enogastronomia »
17 novembre
Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero
18 novembre
Alghero: Buio pesto a Porta Terra
17 novembre
Onore a Tanca Regia per le amazzoni algheresi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)