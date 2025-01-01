Cor 9:05 Alghero in Pizza nel weekend L’evento gastronomico si terrà i prossimi 22, 23 e 24 novembre presso l’ex Mercato Civico in Via Sassari, promettendo tre giorni dedicati alla celebrazione della pizza. Mercoledì la presentazione a Villa Maria Pia



ALGHERO - La città di Alghero si prepara ad accogliere un weekend all’insegna della migliore tradizione culinaria con l’evento “Alghero in Pizza”. I dettagli della manifestazione saranno svelati in una conferenza stampa fissata per mercoledì 19 novembre negli spazi di Villa Maria Pia. L’evento gastronomico vero e proprio si terrà i prossimi 22, 23 e 24 novembre presso l’ex Mercato Civico in Via Sassari, promettendo tre giorni dedicati alla celebrazione della pizza.



L’iniziativa non si limita al gusto: la giornata conclusiva, lunedì 24 novembre, vedrà anche l’organizzazione della Cena della Solidarietà, che si svolgerà sempre a Villa Maria Pia e il cui ricavato sarà interamente devoluto in favore della Lega del Filo d’Oro. Questo momento sottolinea l’impegno sociale dell’evento, unendo la promozione territoriale a una causa benefica di grande rilievo.



Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno diverse personalità istituzionali e del mondo dell’associazionismo. Saranno presenti il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l’Assessora alle Attività Produttive del Comune di Alghero, Ornella Piras. A dare manforte ci saranno anche Graziano Porcu, Presidente Fondazione Alghero, e Valdo Di Nolfo, Consigliere Regionale. La componente gastronomica sarà rappresentata da Fausto Tavera, Presidente dell’Associazione Cuochi Provincia di Sassari, che interverrà insieme ai rappresentanti dell’Associazione stessa e della Famiglia Chessa. Non mancheranno i delegati della Fondazione Lega del Filo d’Oro e gli artisti Pino e gli Anticorpi, che contribuiranno a dare risalto mediatico all’iniziativa.