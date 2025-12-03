S.A. 13:04 Nuovi riconoscimenti per la Saletta di Alghero Tre importanti riconoscimenti nazionali nel locale di via Kennedy che confermano la qualità di un lavoro portato avanti con passione, cura e identità: inserimento nella Guida Michelin 2026, Guida Gambero Rosso 2026 e Guida Identità Golose 2026



ALGHERO - C’è un ristorante ad Alghero che, partendo da una piccola saletta nel cuore della città, ha saputo trasformarsi in uno dei punti di riferimento più interessanti della cucina contemporanea sarda. È La Saletta, e oggi celebra un traguardo speciale: tre importanti riconoscimenti nazionali che confermano la qualità di un lavoro portato avanti con passione, cura e identità: inserimento nella Guida Michelin 2026, Guida Gambero Rosso 2026 e Guida Identità Golose 2026. Un riconoscimento importante arriva dalla Guida Michelin, che ha confermato La Saletta tra le realtà più meritevoli della ristorazione nazionale, premiando un’esperienza capace di coniugare accoglienza, tecnica e profondo legame con il territorio.



Parallelamente, il Gambero Rosso ha assegnato al ristorante Due Forchette e un punteggio di 83/100, migliorando di due punti il risultato dello scorso anno e premiando la costanza e la crescita del progetto. Anche Identità Golose inserisce La Saletta tra i ristoranti segnalati nella nuova edizione 2026 della guida, definendola un luogo “dove si sperimenta ogni giorno, senza mai perdere l’anima”, capace di fondere l’anima della trattoria con una cucina dal linguaggio contemporaneo.



Questi tre riconoscimenti coronano un percorso iniziato anni fa in un piccolo locale vicino al centro storico di Alghero, trasformato oggi in un ristorante capace di emozionare e sorprendere, grazie al lavoro quotidiano degli chef Gian Luca Chessa e Adriano Zucca e di tutto il team di cucina e sala. Alla base, una filosofia che unisce creatività e memoria, tecnica e narrazione, con un’attenzione maniacale alla scelta delle materie prime, spesso provenienti da piccoli produttori locali. Per tutti i weekend del mese di dicembre (e negli ultimi giorni dell’anno, Capodanno compreso), il ristorante sarà aperto per presentare nuove proposte, nuove idee e la stessa passione di sempre.

Un’occasione speciale per provare, ad Alghero, una cucina che continua a crescere con energia e identità, e vivere un’esperienza gastronomica autentica e coinvolgente.