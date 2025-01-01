S.A. 12:11 Sabato in scena la Vela Latina ad Alghero Giornata speciale dedicata alla tradizione della Vela Latina. La veleggiata prenderà il via dal porto di Alghero, poi le imbarcazioni solcheranno il mare fino alla splendida baia di Porto Conte. Il programma



ALGHERO - Appuntamento sabato 13 settembre per una giornata speciale dedicata alla tradizione

della Vela Latina. La veleggiata prenderà il via dal porto di Alghero alle ore 10:30 circa: le imbarcazioni solcheranno il mare fino alla splendida baia di Porto Conte. Il loro arrivo al porticciolo di Tramariglio è previsto tra le 13 e le 14; poi l'evento proseguirà poi a Casa Gioiosa con i saluti istituzionali, un momento conviviale, la premiazione delle barche partecipanti e la visita alle aree museali della nostra sede di Tramariglio.



Nel pomeriggio, le imbarcazioni faranno ritorno verso Alghero, per la conclusione di una manifestazione che unisce mare, cultura e memoria storica. La manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico Il Marinaio e dalla Lega Navale Italiana – sezione di Alghero, con il patrocinio del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, in collaborazione con l’Accademia della Vela Latina del Mediterraneo, il Consorzio Porto di Alghero e il Club Nautico Capo Caccia. Un’occasione per vivere da vicino il fascino senza tempo della vela latina, patrimonio

identitario del Mediterraneo.