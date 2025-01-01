Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportVela › Sabato in scena la Vela Latina ad Alghero
S.A. 12:11
Sabato in scena la Vela Latina ad Alghero
Giornata speciale dedicata alla tradizione della Vela Latina. La veleggiata prenderà il via dal porto di Alghero, poi le imbarcazioni solcheranno il mare fino alla splendida baia di Porto Conte. Il programma
Sabato in scena la Vela Latina ad Alghero

ALGHERO - Appuntamento sabato 13 settembre per una giornata speciale dedicata alla tradizione
della Vela Latina. La veleggiata prenderà il via dal porto di Alghero alle ore 10:30 circa: le imbarcazioni solcheranno il mare fino alla splendida baia di Porto Conte. Il loro arrivo al porticciolo di Tramariglio è previsto tra le 13 e le 14; poi l'evento proseguirà poi a Casa Gioiosa con i saluti istituzionali, un momento conviviale, la premiazione delle barche partecipanti e la visita alle aree museali della nostra sede di Tramariglio.

Nel pomeriggio, le imbarcazioni faranno ritorno verso Alghero, per la conclusione di una manifestazione che unisce mare, cultura e memoria storica. La manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico Il Marinaio e dalla Lega Navale Italiana – sezione di Alghero, con il patrocinio del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, in collaborazione con l’Accademia della Vela Latina del Mediterraneo, il Consorzio Porto di Alghero e il Club Nautico Capo Caccia. Un’occasione per vivere da vicino il fascino senza tempo della vela latina, patrimonio
identitario del Mediterraneo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13/8Trofeo San´Elm e Memorial Paddeu ad Alghero
5/8Trofeo del Corall, trionfa Annina 1920
20/7Vento de l’Alguer, chiusa la fase estiva
23/6Ishtar vince il Palio di Sant Joan
20/5Alghero, 50 anni della Lega Navale per il Sociale
8/5Domenica ritornano le regate nel porto di Alghero
24/4Regata per il Trofeo di San Marco
29/3Vela latina, candidatura Unesco
29/1Tappa invernale Vento de l´Alguer: Vincitori
10/12Riccardo Gessa è il Campione Zonale Optimist
« indietro archivio vela »
12 settembre
Memorial Fonnesu e Zoagli: Sap compie 40 anni
12 settembre
Denunciato un ladro di biciclette ad Alghero
12 settembre
Forza Italia sconcertata: Alguer hall abusiva



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)