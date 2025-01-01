S.A. 17:21 Trofeo San´Elm e Memorial Paddeu ad Alghero La manifestazione si è svolta domenica scorsa ed è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Alghero: uno spettacolo che ha unito sport, tradizione e passione. I risultati



ALGHERO – Domenica scorsa, lo specchio acqueo antistante il centro storico di Alghero ha fatto da cornice alla XXXIV edizione del Trofeo San'Elm, IV Memorial Alessandro Paddeu, appuntamento simbolo della vela latina. La manifestazione, organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Alghero, ha offerto uno spettacolo che ha unito sport, tradizione e passione. Le condizioni meteorologiche sono state perfette per questa disciplina: vento costante da sud-ovest tra i 5 e i 7 nodi e mare calmo. Il comitato di regata – composto da Fabrizio Monaldi, Marcello Solinas e Alberto Bini, Laura Cannas, ospitati sull’imbarcazione di Franco Carossino – ha potuto organizzare due prove consecutive su percorso a bastone.



La prima regata, con partenza alle 12:00, ha visto gli equipaggi affrontare 1,5 miglia nautiche; la seconda, partita alle 14:30, è stata ridotta a 1 miglio. Il rientro in porto è avvenuto intorno alle 17:00, dopo una giornata di navigazione intensa che ha messo in risalto la bravura e l’affiatamento dei 14 equipaggi in gara, provenienti non solo da Alghero, ma anche da Bosa e Stintino. La giornata si è conclusa alle ore 19 con la cerimonia di premiazione presso la sede sociale della Lega Navale di Alghero, in un clima di festa e condivisione che ha riunito atleti, soci e appassionati. Il Trofeo San'Elm si conferma così un appuntamento di prestigio, capace di celebrare la tradizione marinara di Alghero e di promuovere lo spirito sportivo in un contesto unico e suggestivo.



Risultati

LANCE: 1^ Luchianna di P. Garroni – 2^ Penelope di P. Fois – 3^ Guzzetta di C. Marongiu – 4^ Nonna Irene di L. Pirisi (Bosa) - 5^ Marcella di A. Peru.

GOZZI CAT. A: 1^ Ishatar G. Macciocu – 2^ Santa Barbara di L. Campus – 3^ Lucia di F. Lavosi .

GOZZI CAT. B: 1^ Annina 1920 Lni Alghero - 2^ Sant'Anna di F. Velli 3^ Maschjarana di CN Sottovento (Stintino) – 4^ Paolina 1957 di C.n. Il Marinaio – 5^ Raffaellina di C. Chessa.

VELIERI: Giovanna D’Arco di Giovanni del Rio