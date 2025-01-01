Alguer.it
Cor 13:00
Vele latine al Parco, un successo
Una giornata indimenticabile all’insegna della tradizione e del mare: sabato 13 settembre le imbarcazioni a vela latina sono partite dal porto di Alghero per raggiungere la baia di Porto Conte, approdando poi al porticciolo di Tramariglio
Vele latine al Parco, un successo

ALGHERO - «A Casa Gioiosa abbiamo vissuto insieme momenti intensi». I saluti istituzionali di Luca Pais del consiglio direttivo dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, la premiazione di tutte le barche partecipanti, la visita ai poli museali e soprattutto un clima di condivisione e convivialità che ha reso l’evento ancora più speciale.

Nel pomeriggio, le imbarcazioni hanno fatto ritorno ad Alghero, chiudendo il cerchio di una giornata che ha unito cultura, memoria storica e passione per il mare. È stata un’occasione per vivere da vicino il fascino senza tempo della vela latina, patrimonio identitario del Mediterraneo. Grazie alla direzione del Parco, con il personale che ha dato prezioso supporto ed ha reso ancor più splendida questa giornata di condivisione.

La manifestazione è stata organizzata dal Circolo Nautico Il Marinaio e dalla Lega Navale Italiana – sezione di Alghero, con il patrocinio del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, in collaborazione con l’Accademia della Vela Latina del Mediterraneo, il Consorzio Porto di Alghero e il Club Nautico Capo Caccia.
16 settembre
«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
16 settembre
Secal, Idda all´attacco di Cocco
16 settembre
Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati



