Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Droga a Sassari, arrestato spacciatore
Cor 9:03
Droga a Sassari, arrestato spacciatore
La perquisizione, estesa all’abitazione dell’uomo, ha dato esito positivo con il ritrovamento di ulteriore sostanza stupefacente e strumenti utilizzati per il confezionamento e la vendita, tra cui coltelli, buste e bilancini di precisione
Droga a Sassari, arrestato spacciatore

SASSARI - Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Sassari ha notato la presenza di tre soggetti seduti all’interno di un parco pubblico. Uno di questi, alla vista dei poliziotti, si è allontanato repentinamente, insospettendo gli agenti che hanno deciso di seguirlo e fermarlo per un controllo.

Il giovane, una volta identificato, è stato trovato in possesso di circa 2.000 euro in banconote di
piccolo taglio. Non essendo in grado di fornire giustificazioni plausibili riguardo al denaro e avendo
precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti, gli operatori hanno proceduto ad una
perquisizione personale. A seguito del controllo sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti hashish e marijuana, confezionati e pronti per la vendita.

La perquisizione, estesa all’abitazione dell’uomo, ha dato esito positivo con il ritrovamento di ulteriore sostanza stupefacente e strumenti utilizzati per il confezionamento e la vendita, tra cui coltelli, buste e bilancini di precisione. Per questi motivi, il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giorno successivo, durante l’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19/9/2025
Alghero: eroina in casa ai domiciliari
L´uomo si trovava ai domiciliari ed è stato trovato in possesso di due grammi di eroina, violando così la misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto. E´ stato disposto il trasferimento in carcere
29/8Spaccio di marijuana in casa: arresto a Valledoria
26/8Scippano Rolex a turista: fermati due francesi a Porto Cervo
26/8Fermato in auto con coca e marijuana: denunciato
17/8Loculi: tre arresti per marijuana
6/8Quattro bombe, cocaina e contanti. Blitz alla periferia di Alghero
4/8Porto Torres: incendi e danneggiamenti
4/8Coca e marijuana: arresto a Ossi
4/8Algherese perseguita l´ex: in cella
29/7Piantagione di marijuana a Fonni: arresti
29/7In taxi per Alghero con 80 ovuli di cocaina
« indietro archivio arresti »
21 settembre
«Todde incapace di difendere il Wrc mondale»
21 settembre
Lusso in rada con l´Explora II
20 settembre
«Lo scippo del rally è di FdI, ora mobilitiamoci»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)