S.A. 7:53
Ruba alcolici e li rivende: denunciati due algheresi
Un uomo ha rubato dei super alcolici da un supermercato e li ha rivenduti ad un mini market: è stato denunciato per furto mentre il cassiere del minimarket per ricettazione
Ruba alcolici e li rivende: denunciati due algheresi

ALGHERO - Nei giorni scorsi, durante un regolare servizio di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha denunciato due persone per i reati di furto e ricettazione, recuperando la merce asportata da un
esercizio commerciale cittadino. Nello specifico, i poliziotti del Commissariato P.S. di Alghero hanno intercettato, in una via cittadina, un uomo già noto alle Forze di Polizia per numerosi precedenti contro il patrimonio che camminava con delle bottiglie di alcolici ancora sigillate. Interrogato sulla provenienza delle bottiglie, l’uomo ha tentato di sviare i sospetti dichiarando che si trattava di avanzi di una festa privata.

Tuttavia, gli Agenti, non convinti dalla spiegazione hanno deciso di seguire l’uomo fino a
un minimarket cittadino, dove hanno assistito in diretta allo scambio della merce con una banconota
da 20 euro, consegnata dal cassiere del negozio. Bloccato subito dopo la cessione, il sospettato ha fornito versioni contrastanti per ammettere di aver asportato le bottiglie poco prima da un supermercato locale. Nel pomeriggio, il responsabile del punto vendita colpito dal furto, ha sporto denuncia, rientrando contestualmente in possesso della merce sottratta, a lui riconsegnata dagli Agenti al termine delle attività. L’uomo è stato denunciato per furto mentre il cassiere del minimarket per ricettazione.
