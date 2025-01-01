Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariCronacaSicurezza › Carabinieri, rafforzati gli organici nel Sassarese
Cor 10:07
Carabinieri, rafforzati gli organici nel Sassarese
I Marescialli provengono dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze dove hanno frequentato un intenso periodo di addestramento e preparazione della durata di 2 anni e sono stati inviati dal Comando Generale dell’Arma al fine di rafforzare gli ordinari assetti del Comando Provinciale
SASSARI - Nel corso della giornata di ieri, venerdì 19 settembre, il Comandante Provinciale di Sassari, Colonnello Antonio Maione, ha ricevuto presso il Comando Provinciale di Sassari 18 Marescialli Allievi del 13° Corso triennale intitolato al Maresciallo Maggiore Felice Maritano, medaglia d’oro al valor militare. I Marescialli provengono dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze dove hanno frequentato un intenso periodo di addestramento e preparazione della durata di 2 anni e sono stati inviati dal Comando Generale dell’Arma al fine di rafforzare gli ordinari assetti del Comando Provinciale.

Infatti dal corrente anno i Marescialli Allievi completeranno il percorso formativo, della durata complessiva di 3 anni al termine del quale conseguiranno la laurea triennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza, attraverso una formazione sul campo (denominata «Training on the job») che consentirà loro di confrontarsi sin da subito con i contesti operativi, permettendo parallelamente di potenziare con immediatezza le Stazioni Carabinieri, imprescindibile presidio di prossimità per cittadini e comunità locali.

Tali assegnazioni consentiranno infatti di incrementare le ordinarie attività di pattugliamento finalizzate alla prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale o commessi in danno delle cosiddette “fasce deboli” e contrastare ancor più efficacemente i fenomeni di criminalità predatoria o legati al traffico di sostanze stupefacenti, confermando il costante impegno dell’Arma volto alla tutela della sicurezza dei cittadini. I nuovi rinforzi, assegnati sino alla prossima estate, sono parte di una più ampia strategia volta a garantire con sempre maggiore efficienza un presidio costante e capillare, contribuendo concretamente ad aumentare la sicurezza percepita e la fiducia da parte della collettività.
