Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAutomobilismo › «Addio rally, la sinistra chieda scusa»
Cor 17:36
«Addio rally, la sinistra chieda scusa»
Il motivo dello spostamento a Roma è chiaro: un’offerta più alta e strutturata presentata da Regione Lazio e Comune di Roma: 4 milioni di euro di cofinanziamento, contro i soli 2 milioni messi dalla Regione Sardegna
«Addio rally, la sinistra chieda scusa»

ALGHERO - «Le dichiarazioni diffuse dal WRC mettono fine a settimane di polemiche e ricostruzioni infondate. La decisione di trasferire la tappa italiana del mondiale a Roma non riguarda Fratelli d’Italia o il Governo nazionale, ma un’offerta più alta e strutturata presentata da Regione Lazio e Comune di Roma: 4 milioni di euro di cofinanziamento, contro i soli 2 milioni messi dalla Regione Sardegna. È questo il vero motivo dello spostamento, non le accuse strumentali avanzate dal centrosinistra. La verità è semplice: la sinistra sarda non ha fatto nulla per difendere la permanenza del Rally. Nessuna strategia, nessuna proposta alternativa, nessun impegno finanziario credibile. Solo propaganda. A ciò si aggiunge un ulteriore dato: nel 2026 il Rally si terrà a Olbia, non ad Alghero. Una scelta che evidenzia tutta la debolezza di chi, nella sinistra e ai vari livelli istituzionali, avrebbe dovuto rappresentare con forza il nord-ovest dell’Isola. La risposta, purtroppo, è evidente: nessuna azione concreta. Chi oggi accusa Fratelli d’Italia dovrebbe avere almeno il coraggio di riconoscere i fatti e chiedere scusa agli algheresi e ai sardi. Fratelli d’Italia continuerà a difendere con serietà gli interessi della Sardegna, lavorando perché eventi internazionali come il Rally restino un’opportunità per tutta l’Isola, non un terreno di scontro politico sterile.» chiude il responsabile Dipartimento Turismo Sardegna – Membro Dipartimento Turismo Nazionale di Fratelli d'Italia, Marco Di Gangi (nella foto).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
24/9/2025
Rally, non facciamoci prendere in giro
Non facciamoci prendere in giro. Il Rally Mondiale WRC in Sardegna non può essere ridotto a un semplice contentino per il 2026. In oltre vent’anni di storia, tra Alghero e Olbia, la gara ha instaurato un legame inscindibile con l’isola
24/9/2025
Wrc ad ottobre ad Alghero, poi Roma
L'annuncio è pubblicato sulle pagine ufficiali del WRC - FIA World Rally Championship. Per la Sardegna insomma, dopo 22 anni di spettacolo, nel 2027 ci sarà l'addio nonostante i tentativi di trattenere il Circus
23/9/2025
«Senza rally durissimo colpo alla Sardegna»
Confcommercio Sardegna si unisce al coro di protesta in Sardegna contro la decisione di non far proseguire il Rally d´Italia-Sardegna nell´Isola. Le parole del presidente Sebastiano Casu
23/9/2025
«Rally mondiale, i contratti si rispettano»
Il deputato del Movimento 5 Stelle sassarese, Mario Perantoni replica all’onorevole Deidda (FdI): Siamo al fianco della presidente Todde in questa battaglia
23/9/2025
«Rally in Sardegna spot per l´Italia intera»
Il consigliere comunale algherese Pietro Sartore sferzante contro l´ipotesi di trasferimento della tappa italiana del Wrc: ha dato lustro all´Italia intera, assurdo perdere un simile spot in campo turistico
22/9«Rally mondiale, solo ipocrisia e faziosità»
22/9Addio al rally, s´infiamma lo scontro ad Alghero
21/9«Todde incapace di difendere il Wrc»
20/9«Lo scippo del rally è di FdI, ora mobilitiamoci»
18/9Cacciotto esplode: Governo scandaloso sul rally
18/9«Mondiale Rally simbolo della Sardegna»
17/9Wrc verso Roma, Daga: «scippo alla Sardegna»
18/9Baia delle Ninfe: 20 anni di storia e auto d'epoca
11/9Rally a rischio: Tedde interroga Cacciotto
10/9«Mondiale Rally verso Roma: è a rischio»
« indietro archivio automobilismo »
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
25 settembre
«Chiude il primo pescato, rischio tracollo»
25 settembre
Ironman Alghero e Cervia: iscrizioni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)