Cor 19:34
Auguri a cavallo per gli anziani di Alghero
Grande soddisfazione degli ospiti delle residenze per anziani. Si tratta della 19° edizione della passeggiata che ormai, è entrata di diritto nella tradizione natalizia algherese: le immagini
Auguri a cavallo per gli anziani di Alghero

ALGHERO - Nella giornata di Santo Stefano, i cavalieri del maneggio "il Grifone" di Alghero guidati da Cosimo Guillot hanno portato gli auguri vestiti da babbo natale a cavallo agli anziani delle tre case di riposo cittadine. Sono stati donati, come sempre, panettoni e pandoro: Grande soddisfazione degli ospiti delle residenze per anziani. Si tratta della 19° edizione della passeggiata che ormai, è entrata di diritto nella tradizione natalizia algherese.

