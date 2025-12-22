 Skin ADV
Max Pezzali, bus-navetta a Sassari
19:38
Max Pezzali, bus-navetta a Sassari
Sassari si prepara per Capodanno in piazza con Max Pezzali. Il piano del Comune per accogliere il grande pubblico in totale sicurezza: Piazzale Segni zona rossa
Max Pezzali, bus-navetta a Sassari

SASSARI - Sassari è pronta per accogliere il grande pubblico che ha scelto la città per salutare il nuovo anno con il grande concerto di Max Pezzali in piazzale Segni. Il grande sforzo del Comune di Sassari coinvolge diversi settori, dalla Cultura alla Direzione generale, dall’Ufficio di Gabinetto alla Polizia locale, dall’Ambiente alla Mobilità e ai Lavori pubblici, tutti uniti per realizzare il progetto di Sassari destinazione turistica, obiettivo strategico dell’amministrazione comunale, che nelle feste di fine anno si concretizza nel cartellone di Sassari: destinazione Natale!, oltre 220 appuntamenti di cui il concerto di Max Pezzali è il momento principale. Per la sera del 31 dicembre, in cui è prevista la massima affluenza di turisti in città, il Comune ha studiato un piano intersettoriale per consentire a tutti di poter trascorrere la serata in totale sicurezza, limitando al massimo i disagi per i residenti e la circolazione stradale.

Piazzale Segni zona rossa. L’area circostante piazzale Segni, luogo del concerto del 31 dicembre, sarà dichiarata zona rossa e interdetta al traffico veicolare dalle ore 18, anche per i residenti. L’area interessata è compresa tra via Di Vittorio, via Giagu, via Carlo Felice, via Raffa Garzia, via Wagner, via Coradduzza, via Gramsci e via Togliatti. Tutti i varchi d’accesso saranno transennati e presidiati dal personale della Polizia locale. All’interno della zona rossa sono state individuate un’area di sosta per persone con disabilità in via Nenni e aree di ristoro. Otto aree di parcheggio e i bus-navetta. Vista l’impossibilità di raggiungere in auto la zona rossa e per decongestionare il traffico nell’area, il Comune e l’ATP hanno studiato un piano che prevede otto parcheggi di attestamento nel perimetro cittadino dove gli utenti potranno lasciare la propria auto e, da lì, usufruire del servizio di bus-navetta offerto dal Comune in collaborazione con l’Azienda trasporti pubblici.

Grazie alla partnership con i privati, sono stati individuati il parcheggio del Tanit (coperto e scoperto) in via Caniga-via Predda Niedda, il parcheggio dell’Agenzia delle entrate a Piandanna, il parcheggio di via Budapest (fianco Conad), il parcheggio di via Camboni a Li Punti, il parcheggio di piazza Ortobene a Sant’Orsola Nord, il parcheggio di via Pirandello, il parcheggio dei bus in via Turati e il parcheggio di via Washington. Dalle aree di sosta, dalle 18 partiranno i bus di linea ATP i cui percorsi sono stati modificati per dirigersi verso la zona del concerto. L’ultima partenza dai parcheggi è prevista per le ore 21. Saranno coinvolte nel servizio le linee N2 da Tanit, N1 da Piandanna, 6 da via Budapest, N2 da via Camboni, 4 da piazza Ortobene, 25 e 4 da via Pirandello, N1 da via Turati e da via Washington.

Tutte le linee condurranno a via Vardabasso, tranne la linea 6 che collegherà il parcheggio di via Budapest con via Togliatti. Sul parabrezza dei bus dedicati sarà indicata la scritta “Concerto Max Pezzali”, così come nelle fermate in prossimità dei parcheggi sarà scritto “Partenza – Concerto Max Pezzali”. Le navette raccoglieranno i passeggeri dalle fermate lungo il percorso, con un tempo d’attesa che varia da 5 a 15 minuti. In caso di necessità, ATP è pronta ad aumentare la frequenza delle navette. I pullman in via Milano e l’area camper. La corsia discendente di via Milano sarà occupata per una lunghezza di 500 metri dagli autobus in arrivo da tutta l’isola e che porteranno a Sassari i turisti nella sera del 31. Tra via Milano e via La Malfa è stata inoltre predisposta un’area di sosta per i camper.

Ordinanze e divieti. Dalle 16 del 31 dicembre e fino alle 6 del 1° gennaio sarà vietata la vendita – anche nei distributori automatici – di lattine e bottiglie per asporto di qualsiasi bevanda, anche analcolica, così come a nessuno sarà permesso di introdurre lattine o bottiglie nella zona rossa. Ribadendo il divieto di consumo itinerante di bevande alcoliche previsto dal regolamento di Polizia urbana, i servizi di vendita e ristorazione da asporto dovranno utilizzare piatti, bicchieri, posate e contenitori esclusivamente in materiale biocompostabile. Per la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è inoltre eccezionalmente prorogato fino alle 2 l’orario di diffusione della musica per bar e locali, a eccezione delle attività intorno all’area di piazzale Segni fino a una distanza di 500 metri che non potranno riprodurre musica dalle 18 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio. Per l’allestimento dell’area del concerto sarà inoltre vietato nela giornata del 29 dicembre lo svolgimento del mercatino di piazzale Segni che sarà recuperato in data da definirsi.

Gli appuntamenti di domani, sabato 27 dicembre. Piazza Duomo diventa un campo da basket con Christmas Street Basket 2025, organizzato dal Coordinamento regionale Fenalc Sardegna con il Comitato Centro storico di Sassari, Sporting Fenalc Sassari, Basket Shardana, Comunità Senegal Centro storico e Steeds 61 Basket. Alle 18 da piazza Marconi parte Soni e bozi di Naddari, cori itineranti a cura della Pro Loco Sassari. Alle 18.30 tra viale Mancini e via Muroni La quarta classe in concerto dell’Associazione Nonunamacinque. Alle 19.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate Notas de chelu – Christmas inside 2025, concerto di Natale con la Corale Vivaldi diretta da Daniele Manca, Joyful Soul Ensemble, Coro Diatonia di Oristano e Coro Montiferru di Seneghe diretti da Nicola Piredda (Ente musicale Vivaldi). Alle 20 l’Associazione Ars Aurelia presenta al Teatro Civico il Gala lirico: Belcanto Christmas Show. Alle 20.30 al Teatro Comunale Blues for Pino, classici del blues di Pino Daniele suonati e cantati dai musicisti che lo hanno accompagnato (Associazione Carta da musica).
