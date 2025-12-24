S.A. 9:36 Detenuto tenta di strangolare poliziotto Ennesimo grave episodio di aggressione ai danni di un poliziotto in servizio presso la Casa circondariale di Bancali, a Sassari: la denuncia del sindacato



SASSARI - Si sono vissute ore di violenza e terrore per l’ennesimo grave episodio di aggressione ai danni di un poliziotto in servizio presso la Casa circondariale di Bancali, a Sassari. «Verso le 13.30, un detenuto italiano si è intrufolato nelle scale della sezione dei detenuti senza autorizzazione. Subito, il poliziotto di servizio è andato a inseguirlo e si è preso una testata in faccia, ha un grosso bernoccolo ed è poi ricorso alle cure del Pronto soccorso cittadino». Lo rende noto Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Il sindacalista rimarca che «ancora una volta, tutte queste aggressioni non possono più essere tollerate. Il SAPPE continua, ripetutamente, a denunciare una situazione di allarme sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza che nel carcere sassarese. Non è più accettabile continuare ad assistere che il personale di polizia di Bancalii sia quotidianamente oggetto di aggressioni che comportano nel 90 per cento di casi al ricorso al pronto soccorso, Serve un segnale abbastanza incisivo che il Sappe denuncerà nelle sedi opportune chiamando in causa coloro che devono preservare l’incolumità dei poliziotti».



Negli ultimi anni, il numero di detenuti con disturbi psichici e comportamenti violenti è in forte crescita. «Il carcere di Sassari non può diventare la sede di smistamento per i detenuti ingestibili d’Italia. Il DAP deve assumersi le proprie responsabilità e fornire risposte chiare e immediate, a tutela della sicurezza di chi ogni giorno indossa con sacrificio e onore l’uniforme della Polizia Penitenziaria», conclude Cannas. Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime vicinanza e solidarietà al poliziotto ferito: «va detto e ribadito che chi aggredisce un membro delle Forze di Polizia attacca lo Stato; quindi, la risposta deve essere ferma per evitare emulazioni. Il SAPPE riconosce una maggior attenzione di questo Governo e dell'Amministrazione Penitenziaria ai problemi del settore, ma servono interventi concreti e urgenti, non solo buone intenzioni. Servono uomini e risorse, anche normative. Il SAPPE riconosce una maggior attenzione di questo Governo e dell'Amministrazione Penitenziaria ai problemi del settore, ma servono interventi concreti e urgenti, non solo buone intenzioni».