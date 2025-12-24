 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaCronaca › Detenuto tenta di strangolare poliziotto
S.A. 9:36
Detenuto tenta di strangolare poliziotto
Ennesimo grave episodio di aggressione ai danni di un poliziotto in servizio presso la Casa circondariale di Bancali, a Sassari: la denuncia del sindacato
Detenuto tenta di strangolare poliziotto

SASSARI - Si sono vissute ore di violenza e terrore per l’ennesimo grave episodio di aggressione ai danni di un poliziotto in servizio presso la Casa circondariale di Bancali, a Sassari. «Verso le 13.30, un detenuto italiano si è intrufolato nelle scale della sezione dei detenuti senza autorizzazione. Subito, il poliziotto di servizio è andato a inseguirlo e si è preso una testata in faccia, ha un grosso bernoccolo ed è poi ricorso alle cure del Pronto soccorso cittadino». Lo rende noto Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Il sindacalista rimarca che «ancora una volta, tutte queste aggressioni non possono più essere tollerate. Il SAPPE continua, ripetutamente, a denunciare una situazione di allarme sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza che nel carcere sassarese. Non è più accettabile continuare ad assistere che il personale di polizia di Bancalii sia quotidianamente oggetto di aggressioni che comportano nel 90 per cento di casi al ricorso al pronto soccorso, Serve un segnale abbastanza incisivo che il Sappe denuncerà nelle sedi opportune chiamando in causa coloro che devono preservare l’incolumità dei poliziotti».

Negli ultimi anni, il numero di detenuti con disturbi psichici e comportamenti violenti è in forte crescita. «Il carcere di Sassari non può diventare la sede di smistamento per i detenuti ingestibili d’Italia. Il DAP deve assumersi le proprie responsabilità e fornire risposte chiare e immediate, a tutela della sicurezza di chi ogni giorno indossa con sacrificio e onore l’uniforme della Polizia Penitenziaria», conclude Cannas. Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime vicinanza e solidarietà al poliziotto ferito: «va detto e ribadito che chi aggredisce un membro delle Forze di Polizia attacca lo Stato; quindi, la risposta deve essere ferma per evitare emulazioni. Il SAPPE riconosce una maggior attenzione di questo Governo e dell'Amministrazione Penitenziaria ai problemi del settore, ma servono interventi concreti e urgenti, non solo buone intenzioni. Servono uomini e risorse, anche normative. Il SAPPE riconosce una maggior attenzione di questo Governo e dell'Amministrazione Penitenziaria ai problemi del settore, ma servono interventi concreti e urgenti, non solo buone intenzioni».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:07
Libreria allagata e scantinati inagibili
E´ la sorpresa di Natale per la Libreria Cyrano di Alghero: per la seconda volta in due settimane l´intervento dei vigili del fuoco. L´appello urgente al comune, finora poco presente: il problema era noto da tempo
24/12/2025
Uccide il cane a calci: denunciato ad Oliena
Il ragazzo è stato visto dai fratelli che hanno denunciato l´accaduto ai carabinieri che sono intervenuti sul posto e ricostruito una prima dinamica dei fatti
8/12«Bande di delinquenti da fermare subito»
8/12Pestato sotto casa dal branco
3/12Emigrato sardo malato rientra a casa
2/12Protesta ad Alghero contro l´assalto eolico
26/11Cade sugli scogli, arriva l'elicottero
25/11Alguer contro la violenza sulle donne
26/11In Largo Guillot sit-in per Michela Fiori
22/11Esplosione a Olbia in Piazza Mercato
19/11100mila euro di truffe telematiche. Indagini ad Alghero: denunciati
13/11Aggressione in hotel: tre campani denunciati, di cui un minore
« indietro archivio cronaca »
26 dicembre
Libreria allagata e scantinati inagibili
26 dicembre
Fuochi d´artificio, alcolici, musica. A Natale tutti i divieti ad Alghero
26 dicembre
Max Pezzali, bus-navetta a Sassari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)