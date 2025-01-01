Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Alghero a valanga sull´Ozierese
Cor 7:38
Alghero a valanga sull´Ozierese
Campionato di Promozione: Importante vittoria per l’Alghero, che si impone con il risultato di 5-2 contro l’Ozierese al termine di una gara ricca di emozioni
Alghero a valanga sull´Ozierese

ALGHERO - Al Pino Cuccureddu importante vittoria per l’Alghero, che si impone con il risultato di 5-2 contro l’Ozierese al termine di una gara ricca di emozioni. Il match si apre con il vantaggio giallorosso firmato da Mula, bravo a sfruttare un pallone al limite e portare avanti i suoi (1-0). Poco dopo arriva il raddoppio: Barboza conquista un calcio di rigore trasformato con freddezza da Scognamillo (2-0).

L’Ozierese accorcia le distanze con un penalty concesso per un fallo di Chessa (2-1), ma l’Alghero ristabilisce subito le distanze grazie a un preciso tiro dal limite dell’area di Olaizola (3-1). È poi lo stesso Chessa a firmare il gol del 4-1 con un bolide dai 25 metri che non lascia scampo al portiere avversario. L’Ozierese prova a rientrare in partita sfruttando una disattenzione difensiva su rimessa laterale, trovando il gol del 4-2.

Nel finale, però, arriva il sigillo definitivo ancora con Olaizola, autore di un’altra splendida conclusione dal limite che chiude il match sul 5-2. Secondo tempo privo di azioni pericolose e partita equilibrata da entrambe le parti. Con questa vittoria l’Alghero conferma la propria solidità offensiva, andando a segno con Mula, Scognamillo, Chessa e Olaizola (doppietta) e conquistando altri tre punti fondamentali.

ALGHERO-OZIERESE 5-2
ALGHERO: Piga, Mula, Fadda, A. Pinna, Scognamillo, P. Pinna, Barboza, Chessa, Olaizola, Oggiano, Baraye. In panchina: Scanu, Manunta, Martinelli, Carta, Daga, Marras, Cossu, Virdis, Mereu. Allenatore: Mauro Giorico.
OZIERESE: Mereu, M. Columbu, Molinu, Elisii, Passos, Cola, Peters, Pinheiro, L. Columbu, Mendez, Apeddu. In panchina: Demarcus, Demontis, Farina, Sanna, Sechi, Marongiu, Piu, Fantasia G., Fantasia A.. Allenatore: Christian Mura. ARBITRO: Enrico Picca di Cagliari. RETI: Mula, Scognamillo, Apeddu, Olaizola, Chessa, Columbu, Olaizola.
7:42
Fc Alghero sconfitta della Lanteri
Esordio amaro in campionato per la FC Alghero, che nella prima giornata del girone D di Prima Categoria cede per 3-2 sul difficile campo della Lanteri, una delle formazioni più quotate del torneo. Una gara intensa e combattuta, con entrambe le squadre ben organizzate e capaci di regalare spettacolo fino al triplice fischio
7:45
Vittoria di carattere per il Latte Dolce
Vittoria di carattere per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 1-0 il Flaminia Civitacastellana e sale a 11 punti in classifica. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Fini sfideranno, nel derby sardo, l’Olbia, oggi sconfitto dalla Nocerina per 2-1
