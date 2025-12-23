Cor 11:20 L´Isola dei concerti: tutti gli eventi di Capodanno La Sardegna si trasforma in una grande arena dove spettacoli e concerti non mancheranno in nessuna piazza. Cachet importanti per artisti e produttori grazie ai contributi voluti dall´assessorato regionale al Turismo



ALGHERO - Si parte dalla Riviera del Corallo, la città che ha inventato il Capodanno nell’Isola 30 anni fa: per l’ultima notte dell’anno ci sarà la musica dance di Gabry Ponte. Ma ad Alghero la festa inizia già oggi (29 dicembre) col concerto di Raf, e martedì si replica con la musica di Kid Yugi e Low-Red. Sassari scommette su Max Pezzali, Marco Mengoni (con Lazza) è invece il protagonista a Olbia. A La Maddalena la scena è di Fausto Leali, a Castelsardo J-Ax e Anna Pepe.



Ad Arzachena si aspetta la mezzanotte con Achille Lauro, a Nuoro c'è Emis Killa, a Tortolì Benji e Fede, a Bitti Dolcenera insieme agli Istentales. A Dorgali c’è Big Mama. Fedez sarà invece a Oristano mentre a Iglesias si brinda con Mannarino ed a Sant’Antioco con l'irriverenza di Elio e le Storie Tese. A Cagliari l’evento principale sarà in piazza Yenne con Giusy Ferreri.



Ad Assemini arriva invece Ghali mentre a Carbonia il protagonista sarà il dj internazionale Jimmy Sax. Insomma: sèpeccacoli, musica e concerti davvero per tutti i gusti. E' la scelta dell'assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, che ha investito per avere decine di concerti ed eventi nelle piazze di tutta l’Isola per salutare l’arrivo del 2026. «La Sardegna si candida ad essere la regione più importante in Italia per numero di eventi del Capodanno» le sue parole: attese nelle piazze oltre 200mila persone, con oltre 3 milioni di euro di investimento (regionale).