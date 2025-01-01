Cor 7:42 Fc Alghero sconfitta della Lanteri Esordio amaro in campionato per la FC Alghero, che nella prima giornata del girone D di Prima Categoria cede per 3-2 sul difficile campo della Lanteri, una delle formazioni più quotate del torneo. Una gara intensa e combattuta, con entrambe le squadre ben organizzate e capaci di regalare spettacolo fino al triplice fischio



ALGHERO - Dopo una prima occasione giallorossa al 9’ con un tiro-cross di Nuoto che mette in apprensione la retroguardia di casa, è la Lanteri a passare in vantaggio due minuti più tardi con Dettori, abile a sfruttare un’incertezza difensiva e a superare Serra con un rasoterra dal limite. I padroni di casa insistono, ma al 35’ restano in dieci per l’espulsione di Delogu, punito dall’arbitro Soro di Olbia per una reazione scomposta su Loi.



La superiorità numerica dà fiducia all’FC Alghero, che al 40’ trova il pareggio con Raimondo Serra, bravo a trasformare di testa un cross perfetto di Riu. Nel recupero del primo tempo arriva anche il sorpasso: al 45’+4' il capitano Carlo Pintus, imbeccato da Spanu, entra in area e con una conclusione precisa trafigge Vargiu, portando i giallorossi avanti 2-1 all’intervallo.



Nella ripresa la FC Alghero sfiora più volte il tris, ma al 75’ un’uscita fallosa di Serra su Bombagi costa un rigore ai ragazzi di mister Peana. Dal dischetto lo stesso Bombagi non sbaglia e ristabilisce l’equilibrio. Cinque minuti più tardi la Lanteri completa la rimonta con un gran calcio di punizione di Luiu che si insacca nell’angolino basso alla sinistra del portiere algherese. Nel finale Porcu va vicino al pari con un tiro dalla distanza che sfiora il palo, ma il risultato non cambia.

Nonostante la sconfitta, la prestazione della FC Alghero lascia intravedere buoni segnali in vista delle prossime gare, contro un avversario tra i più temibili del campionato. Domenica prossima esordio casalingo, sul campo olmedese “Pintore – Caddeo”, contro l'Olmedo.



LANTERI: Vargiu, Tedde, Dettori (40’ pt Piras), Delogu, Nieddu, Patacchiola, Lumbardu (14’ st Bombagi), Caggiari (12’ st Deiola), Florenzano (42’ st Pala), Luiu, Porcu.

All. Luca Rusani.

A disposizione: Azara, Oppia, Tolu, Piu, Dessena.



FC ALGHERO: Serra F., Ardu (1’ st Marrosu), Peana, Spanu (27’ st Pinna), Correddu, Molinari, Riu (24’ st Carbone), Loi (1’ st Zanda), Nuoto, Pintus, Serra R. (35’ st Porcu).

All. Andrea Peana.

A disposizione: Garofalo, Marrosu, Quintilio, Orizi, Cherchi.



Arbitro: Niccolò Soro di Olbia

Reti: 11’ Dettori, 40’ Serra R., 45’+4 Pintus, 75’ Bombagi (rig.), 80’ Luiu.