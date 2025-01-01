Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaEconomia › Camera di Commercio di Sassari. Visconti riconfermato: tutti i nomi
Sara Alivesi 15:27
Camera di Commercio di Sassari
Visconti riconfermato: tutti i nomi
Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Sassari che si è insediato oggi si compone di 19 consiglieri, in rappresentanza dell´ampio e diversificato tessuto economico del Nord Sardegna
Camera di Commercio di Sassari. Visconti riconfermato: tutti i nomi

SASSARI - Con un'ambizione rinnovata e una visione chiara per i prossimi cinque anni, Stefano Visconti è stato rieletto all’unanimità alla guida della Camera di Commercio di Sassari per il quinquennio 2025-2030. La sua riconferma, avvenuta nella seduta odierna del Consiglio camerale insediato, non è stata un mero atto formale, ma il riconoscimento di una leadership forte e coesa che intende l'Ente come un vero e proprio acceleratore di sviluppo per le oltre 46 mila imprese attive del nord Sardegna. Il Consiglio ha accolto le Linee Programmatiche 2025-2030, un manifesto strategico incentrato su competitività, sostenibilità e internazionalizzazione, che guiderà il vasto e variegato territorio verso una crescita equilibrata e inclusiva.

«Ho accettato questa riconferma con la consapevolezza che la nostra Camera è chiamata a essere più che un semplice ente amministrativo; deve continuare ad essere il motore di innovazione e competitività del Nord Sardegna," ha dichiarato il Presidente Visconti subito dopo la proclamazione. "La nostra strategia è chiara: proseguiremo nell'opera di semplificazione e digitalizzazione, ma soprattutto puntiamo a rafforzare l'internazionalizzazione, vera linfa vitale per l'export dei nostri prodotti e per l'ospitalità europea e globale».

Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Sassari che si è insediato oggi si compone di 19 consiglieri, in rappresentanza dell'ampio e diversificato tessuto economico del Nord Sardegna. Le diverse categorie produttive e professionali hanno indicato i seguenti rappresentanti: Agricoltura: Antonello Fois e Francesco Uras. Artigianato: Marina Manconi e Marco Rau; Commercio: Annalisa Luzzu, Giuseppe Mele e Giovanni Porcu; Cooperazione: Giovanni Pintus; Credito e Assicurazioni: Roberto Cugia; Industria: Francesco Mario Carboni e Giovanni Salvatore Conoci; Liberi Professionisti: Giuseppe Oggiano; Organizzazioni Sindacali: Massimiliano Giacomo Muretti; Servizi alle Imprese: Vittorio Beccu e Gianluca Bianco; Trasporti e Spedizioni: Renato Luigi Mongiu; Turismo: Giovanni Antonio Azara e Stefano Visconti; Tutela dei Consumatori: Salvatore Fois.
