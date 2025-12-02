Cor 14:05 Urbact, al Quarter l´evento finale Mercoledì 10 dicembre, alle ore 16, la Sala Conferenze de Lo Quarter ad Alghero ospiterà l’evento di disseminazione del progetto europeo avviato nel giugno 2023 e finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale



ALGHERO - Alghero si prepara a celebrare un momento significativo nel percorso avviato per attrarre, valorizzare e trattenere i talenti del territorio. Mercoledì 10 dicembre, alle ore 16, la Sala Conferenze de Lo Quarter ospiterà l’evento di disseminazione del progetto URBACT – C4TALENT, appuntamento conclusivo di un cammino intenso e partecipato, avviato ufficialmente nel giugno 2023 grazie al programma europeo URBACT IV, finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale. Le città coinvolte nella rete, oltre ad Alghero attraverso la Fondazione Alghero, sono: Nyíregyháza (Ungheria) - capofila, Rzeszów (Polonia), Alytus (Lituania), Vilanova (Spagna) Roeselare (Belgio), Kaisariani (Grecia), Pula (Croazia), Centar Sarajevo (Bosnia-Erzegovina).



In questi anni la città ha potuto confrontarsi con un metodo innovativo e condiviso, costruito insieme al Gruppo Locale di Azione, composto da enti, professionisti, associazioni, rappresentanti del mondo dell’istruzione e del lavoro. Un processo collaborativo che ha consentito di esplorare bisogni, criticità e opportunità legate alla permanenza e al ritorno dei talenti ad Alghero, concentrandosi su tre ambiti ritenuti decisivi per il futuro della comunità: Casa, con un focus sulle necessità abitative e sulle condizioni che rendono la città attrattiva per giovani professionisti, studenti e lavoratori qualificati; Spazi e servizi, intesi come luoghi di incontro, collaborazione e crescita, fondamentali per trattenere energie creative e nuove imprese; Competenze e lavoro, pilastro strategico per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività del territorio.



Durante l’evento verranno presentati i risultati delle attività svolte e le riflessioni emerse dai tavoli di lavoro tematici. Al centro della giornata anche l’illustrazione dell’Integrated Action Plan – Piano Integrato d’Azione, il documento che raccoglie la visione, gli obiettivi e le azioni concrete da attuare nei prossimi anni. Si tratta di una roadmap articolata che guiderà l’implementazione del progetto, delineando impegni, priorità e strumenti operativi per costruire un ecosistema cittadino più accogliente per i talenti. Particolare attenzione sarà dedicata alle prospettive per il 2026 e all’avvio delle azioni pilota negli Atelier, spazi pensati come laboratori di sperimentazione e innovazione sociale. Qui prenderanno forma idee, prototipi e collaborazioni che contribuiranno a rendere Alghero un punto di riferimento per creatività, imprenditorialità e partecipazione giovanile.



L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, testimoni dell’impegno condiviso nello sviluppo di politiche territoriali orientate ai giovani e all’innovazione. La giornata proseguirà con gli interventi tecnici e con un momento di confronto aperto alla comunità, ai partner di progetto e agli stakeholder. A chiudere l’appuntamento, un momento di networking accompagnato da un rinfresco, un’occasione informale per favorire nuovi dialoghi e connessioni tra partecipanti, in un clima di scambio e collaborazione.



