 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaEconomiaUrbact, al Quarter l´evento finale
Cor 14:05
Urbact, al Quarter l´evento finale
Mercoledì 10 dicembre, alle ore 16, la Sala Conferenze de Lo Quarter ad Alghero ospiterà l’evento di disseminazione del progetto europeo avviato nel giugno 2023 e finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale
<i>Urbact</i>, al Quarter l´evento finale

ALGHERO - Alghero si prepara a celebrare un momento significativo nel percorso avviato per attrarre, valorizzare e trattenere i talenti del territorio. Mercoledì 10 dicembre, alle ore 16, la Sala Conferenze de Lo Quarter ospiterà l’evento di disseminazione del progetto URBACT – C4TALENT, appuntamento conclusivo di un cammino intenso e partecipato, avviato ufficialmente nel giugno 2023 grazie al programma europeo URBACT IV, finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale. Le città coinvolte nella rete, oltre ad Alghero attraverso la Fondazione Alghero, sono: Nyíregyháza (Ungheria) - capofila, Rzeszów (Polonia), Alytus (Lituania), Vilanova (Spagna) Roeselare (Belgio), Kaisariani (Grecia), Pula (Croazia), Centar Sarajevo (Bosnia-Erzegovina).

In questi anni la città ha potuto confrontarsi con un metodo innovativo e condiviso, costruito insieme al Gruppo Locale di Azione, composto da enti, professionisti, associazioni, rappresentanti del mondo dell’istruzione e del lavoro. Un processo collaborativo che ha consentito di esplorare bisogni, criticità e opportunità legate alla permanenza e al ritorno dei talenti ad Alghero, concentrandosi su tre ambiti ritenuti decisivi per il futuro della comunità: Casa, con un focus sulle necessità abitative e sulle condizioni che rendono la città attrattiva per giovani professionisti, studenti e lavoratori qualificati; Spazi e servizi, intesi come luoghi di incontro, collaborazione e crescita, fondamentali per trattenere energie creative e nuove imprese; Competenze e lavoro, pilastro strategico per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività del territorio.

Durante l’evento verranno presentati i risultati delle attività svolte e le riflessioni emerse dai tavoli di lavoro tematici. Al centro della giornata anche l’illustrazione dell’Integrated Action Plan – Piano Integrato d’Azione, il documento che raccoglie la visione, gli obiettivi e le azioni concrete da attuare nei prossimi anni. Si tratta di una roadmap articolata che guiderà l’implementazione del progetto, delineando impegni, priorità e strumenti operativi per costruire un ecosistema cittadino più accogliente per i talenti. Particolare attenzione sarà dedicata alle prospettive per il 2026 e all’avvio delle azioni pilota negli Atelier, spazi pensati come laboratori di sperimentazione e innovazione sociale. Qui prenderanno forma idee, prototipi e collaborazioni che contribuiranno a rendere Alghero un punto di riferimento per creatività, imprenditorialità e partecipazione giovanile.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, testimoni dell’impegno condiviso nello sviluppo di politiche territoriali orientate ai giovani e all’innovazione. La giornata proseguirà con gli interventi tecnici e con un momento di confronto aperto alla comunità, ai partner di progetto e agli stakeholder. A chiudere l’appuntamento, un momento di networking accompagnato da un rinfresco, un’occasione informale per favorire nuovi dialoghi e connessioni tra partecipanti, in un clima di scambio e collaborazione.

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:30
Idee e imprese in Camera di Commercio
Si preannuncia un appuntamento cruciale per l´economia sarda. HUB4FIN, "Il futuro del verbo finanziare: idee e imprese si incontrano in Camera di Commercio". Mercoledì 10 dicembre ore 9,30
2/12/2025
HUB4FIN, il futuro del verbo finanziare
"Il futuro del verbo finanziare: idee e imprese si incontrano in Camera di Commercio". Mercoledì 10 dicembre ore 9,30. Per partecipare iscriversi su www.hub4fin.it
27/11Beni culturali, 4 milioni per il sud
20/11Inno Bay, patto con la Fondazione Kessler
19/11Voucher Startup: bando da 6,5 milioni in Sardegna
18/11Web Summit, Sardegna al centro del tech
18/11«Camera partner nelle scelte strategiche»
17/11Comitato Predda Niedda, Marco Taula presidente
11/11Venerdì a Sassari l’Innovators Day
10/11Nuovi bandi per le imprese sarde
5/11A Nuoro i Living Lab di Open Circular
27/10Promocamera: Maria Amelia Lai presidente
« indietro archivio economia »
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
9 dicembre
Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
9 dicembre
Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)