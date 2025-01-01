Alguer.it
HUB4FIN, il futuro del verbo finanziare
"Il futuro del verbo finanziare: idee e imprese si incontrano in Camera di Commercio". Mercoledì 10 dicembre ore 9,30. Per partecipare iscriversi su www.hub4fin.it
SASSARI - Si preannuncia un appuntamento cruciale per l'economia sarda, focalizzato sul "Futuro del verbo finanziare", l'evento che si terrà il 10 dicembre prossimo per collegare in modo strategico idee, imprese e risorse finanziarie. L'iniziativa, promossa dalle Camere di commercio di Sassari, Nuoro e Cagliari-Oristano, le cui sale convegni saranno interconnesse in video-collegamento, si svolgerà dalle 9.30 alle 13.30. L'apertura della mattinata, moderata dalla giornalista e conduttrice di Sky Tg24-Agenda Lavinia Spingardi, vedrà i saluti e le introduzioni istituzionali dei presidenti delle Camere di commercio sarde: Stefano Visconti per Sassari, Maurizio de Pascale per Cagliari-Oristano e Agostino Cicalò per Nuoro. A questi si uniranno i rappresentanti di Unioncamere nazionale, e, per sottolineare l'importanza regionale dell'iniziativa, la presidente della Giunta della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

A seguire, l'attenzione si sposterà sul ruolo delle politiche nazionali, con un focus di rilievo sulle sfide e opportunità della Finanza alternativa. Su questo tema interverrà Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio dei conti pubblici Italiani dell'Università Cattolica. La sessione successiva, intitolata "I nuovi attori finanziari nel contesto economico reale: esperti a confronto", accenderà i riflettori sui protagonisti del cambiamento nel panorama finanziario. Saranno presenti Maria Teresa Cardinale, in rappresentanza di Simest per le Relazioni Corporate, Imprese Centro Sud Investimenti Partecipativi e Finanza Agevolata, insieme a Riccardo Barbieri, presidente di SFIRS – Società Finanziaria Regione Sardegna. Il cuore dell'evento si svilupperà con la tavola rotonda incentrata su "La Finanza alternativa per le PMI sarde: il progetto Hub4Fin-Spoke 4".

Un'ampia e qualificata rappresentanza discuterà il tema a partire dall'intervento di Pietro Esposito, Segretario Generale della Camera di commercio di Sassari, e di Tiziana Pompei, Direttrice generale di Si.Camera, affiancati da Gianmarco Paglietti, Responsabile dell’Area “Sostenibilità Studi e Ricerche” di Innexta. Saranno coinvolti anche Gianluca Cadeddu, Program Manager del progetto PNRR “Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia“, e Monica Cugia, Responsabile del Servizio Promozione Economica della Camera di commercio di Sassari. Il dibattito vedrà inoltre la partecipazione di esponenti del mondo bancario e accademico, con Paola Del Fabro, Responsabile della Finanza d'Impresa e Crediti Speciali del Banco di Sardegna Spa, e i professori universitari Alessio Scano (Diritto Commerciale, Università di Sassari) e Riccardo De Lisa (Economia degli intermediari finanziari, Università di Cagliari).

Per partecipare iscriversi su www.hub4fin.it
