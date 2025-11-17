Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaEconomia › Web Summit, Sardegna al centro del tech
Cor 19:05
Web Summit, Sardegna al centro del tech
Otto startup sarde al centro della scena globale, in un contesto da oltre 70.000 presenze. È questo il bilancio della missione di Sardegna Ricerche al Web Summit Lisbon 2025
Web Summit, Sardegna al centro del tech

CAGLIARI - Otto startup sarde al centro della scena globale, in un contesto da oltre 70.000 presenze. È questo il bilancio della missione di Sardegna Ricerche al Web Summit Lisbon 2025 (10-13 novembre). La delegazione isolana ha saputo distinguersi in uno degli appuntamenti più competitivi al mondo per la tecnologia, trasformando la partecipazione in opportunità concrete di business. In una Lisbona invasa da investitori e media di 160 Paesi, l’ecosistema sardo si è confermato uno snodo vivace e maturo, capace di dialogare con i grandi player internazionali.

Inserite nella collettiva italiana coordinata dall’Agenzia ICE in una “startup island” organizzata da Sardegna Ricerche, le imprese sarde hanno vissuto una tre giorni ad alta intensità operativa. L’agenda non ha concesso pause: incontri B2B, sessioni di pitch e un networking serrato con investitori, acceleratori e big company. Una presenza che rientra nel più ampio piano di internazionalizzazione gestito da Sardegna Ricerche, con l’obiettivo preciso di inserire le startup locali nei flussi del mercato globale.

«Il Web Summit di Lisbona è uno dei palcoscenici più importanti al mondo per chi fa innovazione» – dichiara Carmen Atzori, Direttrice Generale di Sardegna Ricerche. – «La presenza delle nostre startup in un contesto che richiama migliaia di attori dell’ecosistema tecnologico internazionale conferma la maturità dell’innovazione sarda, la qualità delle soluzioni sviluppate nell’isola e la capacità delle imprese di misurarsi con mercati globali. Torniamo da Lisbona con contatti qualificati, nuove opportunità di collaborazione e una rete più forte, elementi fondamentali per proseguire il percorso di crescita e di apertura internazionale dell’ecosistema regionale».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:36
«Camera partner nelle scelte strategiche»
Camera di Commercio del nord Sardegna, per essere sempre più vicina alle imprese del territorio: Il Presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, ha voluto ribadire l´impegno verso questa visione unitaria
17/11/2025
Comitato Predda Niedda, Marco Taula presidente
Tra gli obiettivi prioritari, il Comitato indica la necessità di completare il passaggio dell’area industriale dalla Regione al Comune di Sassari, mettendo fine al lungo commissariamento e avviando un percorso di piena integrazione tra Predda Niedda e la città
11/11Venerdì a Sassari l’Innovators Day
10/11Nuovi bandi per le imprese sarde
5/11A Nuoro i Living Lab di Open Circular
27/10Promocamera: Maria Amelia Lai presidente
24/10Piani Insediamenti Produttivi: bando da 33 milioni
22/10Green Managers transfrontalieri: proroga domande
21/10EnerLoc, giornata studio sulle rinnovabili
19/10Piani Insediamenti Produttivi, 33milioni ai Comuni
15/10Camera Commercio Sassari: la nuova giunta
10/10Tassi su e credito bloccano le imprese sarde
« indietro archivio economia »
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
18 novembre
Casette in Largo San Francesco. Mercatino di Natale: si monta
18 novembre video
Legalità finanziaria, Ministro Giorgetti ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)