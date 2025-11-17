Cor 19:05 Web Summit, Sardegna al centro del tech Otto startup sarde al centro della scena globale, in un contesto da oltre 70.000 presenze. È questo il bilancio della missione di Sardegna Ricerche al Web Summit Lisbon 2025



CAGLIARI - Otto startup sarde al centro della scena globale, in un contesto da oltre 70.000 presenze. È questo il bilancio della missione di Sardegna Ricerche al Web Summit Lisbon 2025 (10-13 novembre). La delegazione isolana ha saputo distinguersi in uno degli appuntamenti più competitivi al mondo per la tecnologia, trasformando la partecipazione in opportunità concrete di business. In una Lisbona invasa da investitori e media di 160 Paesi, l’ecosistema sardo si è confermato uno snodo vivace e maturo, capace di dialogare con i grandi player internazionali.



Inserite nella collettiva italiana coordinata dall’Agenzia ICE in una “startup island” organizzata da Sardegna Ricerche, le imprese sarde hanno vissuto una tre giorni ad alta intensità operativa. L’agenda non ha concesso pause: incontri B2B, sessioni di pitch e un networking serrato con investitori, acceleratori e big company. Una presenza che rientra nel più ampio piano di internazionalizzazione gestito da Sardegna Ricerche, con l’obiettivo preciso di inserire le startup locali nei flussi del mercato globale.



«Il Web Summit di Lisbona è uno dei palcoscenici più importanti al mondo per chi fa innovazione» – dichiara Carmen Atzori, Direttrice Generale di Sardegna Ricerche. – «La presenza delle nostre startup in un contesto che richiama migliaia di attori dell’ecosistema tecnologico internazionale conferma la maturità dell’innovazione sarda, la qualità delle soluzioni sviluppate nell’isola e la capacità delle imprese di misurarsi con mercati globali. Torniamo da Lisbona con contatti qualificati, nuove opportunità di collaborazione e una rete più forte, elementi fondamentali per proseguire il percorso di crescita e di apertura internazionale dell’ecosistema regionale».