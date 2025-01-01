Alguer.it
S.A. 21:43
Corsica Sardinia Ferries cerca personale
Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni
Corsica Sardinia Ferries cerca personale

CAGLIARI - Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di personale navigante di Macchina, Camera e Cucina, per tutte le qualifiche. Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta: ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di Cucina; Chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti alla sala; receptionist. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.
