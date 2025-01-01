Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaCulturaMusei › La Sardegna partecipa a Missione accessibilità
Cor 14:11
La Sardegna partecipa a Missione accessibilità
Musei, archivi e biblioteche della Sardegna hanno partecipato alla nuova edizione di Missione accessibilità, il percorso di formazione promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, co-progettato e ospitato dal Museo Egizio di Torino
La Sardegna partecipa a Missione accessibilità

SASSARI - Per la prima volta, direttrici e direttori di musei, archivi e biblioteche italiani sono chiamati a raccolta per approfondire attivamente i temi dell’accessibilità, guardando alle migliori esperienze nazionali e internazionali. Con questa esperienza, ciascun direttore e ciascuna direttrice ha l’opportunità di tradurre le conoscenze acquisite in scelte e pratiche per la propria organizzazione, per renderla sempre più accessibile, sostenibile e capace di dialogare con pubblici diversi.

Missione Accessibilità è parte di Personeper, il primo piano nazionale di formazione per l’accessibilità nei luoghi della cultura italiani, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, promosso e realizzato dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura e curato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

«La formazione in tema di accessibilità culturale rappresenta una leva strategica per accompagnare musei, archivi e biblioteche verso una trasformazione strutturale e duratura. Con il corso Missione Accessibilità, parte del programma Personeper, sviluppato insieme alla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali nell’ambito del piano della formazione del PNRR Accessibilità, intendiamo offrire a direttrici e direttori di musei, archivi e biblioteche una prospettiva critica e progettuale, che li accompagni nel rafforzare la capacità di rendere i luoghi della cultura sempre più inclusivi, accoglienti e sostenibili» dichiara Massimo Osanna, Direttore generale Musei del Ministero della Cultura.

«Con questo importante progetto la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali lavora al fianco delle direttrici e dei direttori dei luoghi della cultura, promuovendo un dialogo che genera scambio, confronto e crescita reciproca: una formazione che non si limita a trasmettere contenuti, ma costruisce una comunità di pratica che riconosce nell’accessibilità un valore strategico, strutturale e permanente. Con il Ministero della Cultura guardiamo al futuro del sistema culturale nazionale, rafforzandone la capacità di includere, innovare e dialogare con la società» dichiara Onofrio Cutaia, Commissario straordinario della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

Il programma di Missione accessibilità, costruito con il Museo Egizio, prevede cinque appuntamenti fino a febbraio 2026, ognuno dedicato a 50 direttrici e direttori. All’appuntamento del 27 e 28 novembre hanno preso parte le figure apicali dei luoghi del patrimonio culturale della Sardegna: la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna; la Soprintendenza archivistica della Sardegna; a Cagliari i Musei nazionali, l’Archivio di Stato e l’Area archeologica di Nora - Pula; la Biblioteca Universitaria di Sassari; il Museo Diocesano Arborense di Oristano; la Stazione dell’Arte di Nuoro; l’Area archeologica Su Nuraxi - Barumini (Medio Campidano).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/10«Casa Manno patrimonio da tutelare»
11/8Musei, dalla regione 6 milioni in tre anni
1/725 anni di attività del Museo delle Tradizioni
15/6«Sistema museale, non si perda altro tempo»
11/6Il plauso di Fdl per il Museo Archeologico di Alghero
26/5Falcone e Borsellino: l´Asinara nel Museo
22/4Museo della Tonnara, successo di visite
3/3Donne, mostre, iniziative ed eventi in Sardegna
27/2Carnevale al Museo Sanna di Sassari
6/2150° Sanna: tre giorni di eventi al Museo
« indietro archivio musei »
28 novembre
Schianto tra fuoristrada e auto: feriti
28 novembre
Alghero: show sulla Pista di ghiaccio
26 novembre
Cade sugli scogli, arriva l'elicottero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)