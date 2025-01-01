Cor 13:15 Transizione energetica, incontro ad Alghero Giovedì 4 dicembre dalle ore 16.30 presso la Sala Conferenze del Polisoccorso in via Liguria si terrà un workshop sul tema della transizione energetica



ALGHERO - L’incontro pubblico è organizzato dal Comune di Alghero, alla presenza degli assessori all’Ambiente e all’Urbanistica, Raniero Selva e Roberto Corbia e rientra nell’adesione al progetto europeo Horizon - INSPIRE, il cui scopo è consentire ai propri cittadini di potersi esprimere in maniera strutturata su temi cruciali per il futuro del territorio.



«L’obiettivo di questa prima consultazione – riferiscono gli Assessori Selva e Corbia - è scegliere quale politica energetica sostenibile si vuole per il territorio, in linea con la strategia comunale per una transizione energetica democratica e partecipata. La partecipazione delle associazioni del terzo settore -specificano - sarà fondamentale per rappresentare le posizioni della comunità e rafforzare la trasparenza e l’impatto sociale delle scelte energetiche di Alghero».



Durante il workshop saranno esaminati in modo schematico i pro e i contro delle diverse alternative e saranno valorizzati i contributi attivi delle associazioni attraverso un modello interattivo di lavoro di gruppo. Gli esiti del laboratorio popoleranno lo spazio digitale del progetto INSPIRE che ospita la piattaforma Decidim, che sarà presentata durante l'incontro.