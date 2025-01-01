Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariAmbienteServizi › Mobbing e discriminazioni: sportello a Sassari
S.A. 18:49
Mobbing e discriminazioni: sportello a Sassari
Lo Sportello Cisl contro mobbing e discriminazioni nei luoghi di lavoro è ospitato nella sede sassarese del sindacato
SASSARI - E’ operativo, a Sassari, lo Sportello Cisl contro mobbing e discriminazioni nei luoghi di lavoro, ospitato nella sede sassarese del sindacato. «Lo sportello – spiega il segretario territoriale Sergio Mura – vuole essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori che vivono situazioni di pressione, umiliazione o esclusione sul lavoro: un luogo sicuro dove poter raccontare la propria esperienza, trovare ascolto qualificato e ricevere un accompagnamento personalizzato». I servizi offerti vanno dal supporto psicologico e medico all’assistenza legale per agire contro comportamenti ingiusti e lesivi della dignità delle persone. «L’obiettivo – afferma ancora Mura - è quello di non lasciare soli i lavoratori di fronte a dinamiche che troppo spesso si consumano nel silenzio e nella paura. Un fenomeno preoccupante, quello del mobbing, come emerso nei giorni scorsi in un convegno organizzato a Sassari dalla Cisl con l’associazione culturale ‘Damiano Giordo’: disagio lavorativo, mobbing e discriminazioni rappresentano problemi più diffusi di quanto non si pensi e ancora poco denunciati per vari motivi, non ultimo la paura di perdere il lavoro. Per questo – chiude Mura – con lo Sportello riteniamo di poter fornire un supporto importantissimo per far emergere un fenomeno che mette a rischio la salute psicofisica dei lavoratori e mina la serenità di intere famiglie».
