Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteServizi › Nonno Vigile: riaperti i termini ad Alghero
S.A. 18:05
Nonno Vigile: riaperti i termini ad Alghero
Il progetto è finalizzato a garantire una presenza collaborativa e solidale in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni dalle scuole primarie, nonché in occasione di manifestazioni scolastiche e attività che vedano coinvolti gli alunni delle scuole primarie
Nonno Vigile: riaperti i termini ad Alghero

ALGHERO - Sono stati riaperti i termini per partecipare all'avviso pubblico del Comune di Alghero per per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cittadini anziani interessati a partecipare al progetto “Nonne e Nonni Vigili”. il progetto è finalizzato a garantire una presenza collaborativa e solidale in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni dalle scuole primarie, nonché in occasione di manifestazioni scolastiche e attività che vedano coinvolti gli alunni delle scuole primarie. Il servizio si svolge esclusivamente a titolo di volontariato civico, senza dar luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Ente. Tra requisiti di partecipazione è richiesta la residenza nel Comune di Alghero; età compresa tra i 55 e i 75 anni (eventualmente prorogabile oltre i 75 anni); idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività, attestata da certificato medico del medico di base. Inizialmente fissata al 6 ottobre scorso, il termine è stato riaperto per consentire la più ampia partecipazione agli interessati.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/10Adincosum: progetto contro il sovraindebitamento
23/8Ad Alghero due nuovi Medici di famiglia
19/8Alghero: bagnanti tra i rifiuti di Ferragosto
13/8Aou: laboratorio analisi chiusure di Ferragosto
31/7Aou Sassari, cassa ticket: gli orari di agosto
30/7Scelta e revoca del medico online
30/7Ufficio denunce nascita al Materno Infantile
25/7Alghero: nuovi orari all´Ascot
15/7Caos rifiuti e case fantasma. «Task-force contro irregolari»
14/7«Discariche al posto dei cassonetti»
« indietro archivio servizi »
9 ottobre
Turismo e cultura: formazione online gratuita
9 ottobre
Visite specialistiche gratuite ad Alghero
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)