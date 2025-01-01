S.A. 18:05 Nonno Vigile: riaperti i termini ad Alghero Il progetto è finalizzato a garantire una presenza collaborativa e solidale in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni dalle scuole primarie, nonché in occasione di manifestazioni scolastiche e attività che vedano coinvolti gli alunni delle scuole primarie



ALGHERO - Sono stati riaperti i termini per partecipare all'avviso pubblico del Comune di Alghero per per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cittadini anziani interessati a partecipare al progetto “Nonne e Nonni Vigili”. il progetto è finalizzato a garantire una presenza collaborativa e solidale in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni dalle scuole primarie, nonché in occasione di manifestazioni scolastiche e attività che vedano coinvolti gli alunni delle scuole primarie. Il servizio si svolge esclusivamente a titolo di volontariato civico, senza dar luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Ente. Tra requisiti di partecipazione è richiesta la residenza nel Comune di Alghero; età compresa tra i 55 e i 75 anni (eventualmente prorogabile oltre i 75 anni); idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività, attestata da certificato medico del medico di base. Inizialmente fissata al 6 ottobre scorso, il termine è stato riaperto per consentire la più ampia partecipazione agli interessati.