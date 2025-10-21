Cor 17:20 Alghero: Passerella provvisoria in cimitero Anche i parenti e familiari dei defunti seppelliti nel campo 15 del cimitero di Alghero potranno visitare i propri cari. Riapre la zona interdetta dopo la rovinosa caduta di una signora all´interno di una tomba. La soddisfazione del presidente Mulas



ALGHERO - Passerella metallica provvisoria nel cimitero di Alghero, in attesa dei definitivi lavori di consolidamento. In previsione delle giornate di Ognissanti e la ricorrenza dei defunti, anche i parenti e familiari dei deceduti, seppelliti nel campo 15 del cimitero di Alghero, potranno visitare i propri cari. Riapre così la zona interdetta dopo la rovinosa caduta di una signora all'interno di una tomba. L'intervento è stato possibile grazie anche al forte interessamento del presidente della Commissione cimiteriale del consiglio, Christian Mulas.



Nella foto: la passerella provvisoria posizionata nel campo 15 del cimitero di Alghero