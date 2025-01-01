S.A. 14:30 Adincosum: progetto contro il sovraindebitamento Il progetto Feeling è finalizzato a rafforzare le competenze finanziarie dei cittadini e a promuovere strumenti di prevenzione e gestione del sovraindebitamento. Sportello operativo a Oristano



ORISTANO - Prevenire il sovraindebitamento, individuare le soluzioni più idonee per la gestione delle situazioni debitorie e per ottenere l’accesso a strumenti come il Fondo Antiusura. Con questi obiettivi sbarca in Sardegna il progetto europeo “Feeling – Financial Education and Empowerment to Lower Indebtedness in Game-changing”. Sono stati istituiti 10 Sportelli di consulenza e assistenza dislocati nell’intero territorio nazionale, uno dei quali è presente in Sardegna presso la sede Adiconsum di Oristano.



Il progetto Feeling è finalizzato a rafforzare le competenze finanziarie dei cittadini e a promuovere strumenti di prevenzione e gestione del sovraindebitamento. Con questi sportelli Adiconsum rafforza il suo impegno a fianco dei consumatori che affrontano momenti di difficoltà finanziarie che minano l’equilibrio familiare. Fra le attività che verranno realizzate vi sono: assistenza personalizzata per la prevenzione del sovraindebitamento (gestione del bilancio familiare, individuazione precoce di criticità, accesso a misure di sostegno); attività di informazione e tutela sui contratti di finanziamento, pratiche commerciali scorrette e fenomeni di truffe online; valutazione della posizione debitoria del consumatore, individuazione delle soluzioni più idonee di rientro e gestione del debito; supporto nell’accesso agli strumenti di legge, quali il Fondo Antiusura.