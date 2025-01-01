S.A. 8:56 I campioni di judo europei al Trofeo Riviera del Corallo Il 29° Trofeo Internazionale Riviera del Corallo porterà ad Alghero i campioni del Judo europeo. Appuntamento domenica 26 ottobre



ALGHERO - Il judo internazionale torna protagonista nella città di Alghero con la 29ª edizione del Trofeo Internazionale Riviera del Corallo, in programma domenica 26 ottobre 2025, a partire dalle ore 9.00, nella palestra di via Kennedy. L’evento, tra i più longevi e prestigiosi appuntamenti del judo europeo a squadre, è organizzato dalla società sportiva Arti Marziali Sardegna, presieduta dal Maestro Gavino Piredda, in collaborazione con il Judo Club Alghero e sotto l’egida della FIJLKAM. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che aveva visto sul tatami oltre cinquanta atleti provenienti da sette nazioni europee, anche quest’anno Alghero si prepara ad accogliere alcune delle migliori rappresentative continentali. La manifestazione, che ogni anno unisce agonismo e amicizia sportiva, conferma la sua vocazione internazionale e il suo ruolo di ambasciatrice dei valori del judo nel Mediterraneo.



La competizione, maschile a squadre, vedrà sfidarsi formazioni di alto livello nelle categorie 66, 73, 81, 90 e +90 kg. Le squadre partecipanti rappresenteranno ancora una volta il meglio del judo europeo, con la presenza di atleti che hanno conquistato medaglie nei principali tornei continentali e mondiali. Tra i protagonisti annunciati tornerà anche la Moldavia, vincitrice delle ultime edizioni e tra le favorite per il titolo, che nella scorsa stagione aveva schierato il campione olimpico Denis Vieru, bronzo ai Giochi di Parigi 2024. Le operazioni di peso e il sorteggio delle squadre si terranno nella serata di sabato, mentre domenica mattina inizieranno gli incontri, seguiti nel pomeriggio dalle finali e dalla cerimonia di premiazione. L’ambito trofeo, come da tradizione, è realizzato dalla Bottega Orafa di Agostino Marogna, simbolo dell’artigianato artistico algherese.



Il Trofeo Riviera del Corallo rappresenta da quasi tre decenni un punto di riferimento per il judo internazionale, unendo la qualità tecnica alla promozione turistica e culturale del territorio. L’evento è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – assessorati del Turismo e dello Sport, della Fondazione Alghero e con il patrocinio del Comune di Alghero. Gli incontri saranno aperti al pubblico e, come nelle scorse edizioni, trasmessi in diretta streaming sui canali ufficiali e sui profili social del Trofeo, permettendo agli appassionati di seguire in tempo reale le sfide più emozionanti. «Il Trofeo Riviera del Corallo – sottolinea il Maestro Gavino Piredda – è molto più di una competizione sportiva: è un’occasione per celebrare il judo come strumento di crescita, rispetto e incontro tra culture diverse. Alghero è da sempre una tappa speciale per il judo internazionale, e siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione che unisce sport, amicizia e identità sarda».





Nella foto: Gavino Piredda