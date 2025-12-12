 Skin ADV
Animali
Mario Conoci 17:30
L'opinione di Mario Conoci
Canile, serve serietà non autocelebrazioni
<i>Canile, serve serietà non autocelebrazioni</i>

Accolgo positivamente la delibera di indirizzo sull’acquisto del canile. Finalmente un primo atto formale dopo molti mesi di sole dichiarazioni. Resta però un dato evidente, le valutazioni tecniche partono solo ora, nonostante fosse stato detto erano in corso da tantissimo tempo. Ricordo che la nostra amministrazione ne aveva già assunto una analoga nel gennaio 2024. Bene ribadire quella scelta, ma ora servono, in tempi brevi, atti veri, rapidi e conclusivi. La delibera di indirizzo di per se costituisce solo un piccolo passo, non un atto impegnativo e risolutivo.

Ho visto inoltre dichiarazioni molto diverse da parte di esponenti della giunta. Da una parte, un intervento serio e rispettoso che ha riconosciuto che questa vicenda è aperta da troppo tempo e ha ringraziato cittadini, volontari e associazioni per una mobilitazione civile determinante.

Dall’altra esternazioni dal tono polemico, autocelebrativo e denigratorio verso cittadini, volontari, associazioni e persino verso il dibattito democratico, sminuendo migliaia di persone che, con senso civico, hanno chiesto semplicemente che il Comune facesse il suo dovere. Penso che la partecipazione democratica e rispettosa dei cittadini non sia mai un fastidio. È la forza di una comunità. Ora si passi velocemente ai fatti, atti tecnici, verifica dei documenti, votazione del Consiglio comunale. La città aspetta risposte, non autocelebrazioni. Per il canile, per chi lo gestisce ogni giorno, e per i nostri animali, serve serietà, non polemica.

*già sindaco ad Alghero
14 dicembre
S´illuminano le "Nasse in Luce"
14 dicembre
Musica: I 30 anni dei Panta Rei
14 dicembre
Intelligenza Artificiale a supporto delle politiche pubbliche



