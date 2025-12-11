 Skin ADV
Cor 19:04
In Sardegna ritornano pioggia e temporali
Inizio settimana all’insegna del cattivo tempo in Sardegna, dove sono attesi tra lunedì e martedì rovesci e temporali: La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo. Si tratta di un avviso di codice giallo per rischio idrogeologico
ALGHERO - C'è l'avviso di codice giallo del centro polifunzionale della protezione civile regionale per rischio idrogeologico sull'Iglesiente, il Campidano e il Flumendosa dalla giornata di lunedì. Secondo le previsioni dei meteorologi nella giornata di lunedì il tempo andrà in progressivo peggioramento, dove in serata sono previste piogge e vento di scirocco e mari mossi con moto ondoso in progressivo aumento. Anche la giornata di martedì sull'Isola sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.
14 dicembre
S´illuminano le "Nasse in Luce"
14 dicembre
Mafia: chiesta la commissione d´inchiesta
14 dicembre
L´Alghero strapazza il Campanedda



