S.A. 11:39
Webinar dipendenti comunali: Alghero è prima
È il risultato del report di "Se sei Sindaco" la community con oltre 6200 membri tra amministratori di vertice e sindaci da tutta Italia. Il riconoscimento è stato ritirato ieri dal sindaco Raimondo Cacciotto nel corso dell’Assemblea ANCI di Bologna
Webinar dipendenti comunali: Alghero è prima

ALGHERO - Il Comune di Alghero è il primo in classifica per la partecipazione ai webinar formativi e informativi dei dipendenti. È il risultato del report di "Se sei Sindaco" la community con oltre 6200 membri tra amministratori di vertice e sindaci da tutta Italia. Il riconoscimento è stato ritirato ieri dal sindaco Raimondo Cacciotto nel corso dell’Assemblea ANCI di Bologna. A consegnare l’attestato, il gli Amministratori della Community Davide Ferrari (Ex Sindaco di Galliate, Novara) e Lorenzo Guzzetti (Ex Sindaco di Uboldo, Varese). Tra le iniziative della rete, la classifica che, riporta i Comuni che hanno iscritto il maggior numero di dipendenti o amministratori che hanno partecipato in diretta ai webinair.

I seminari online proposti dalla community hanno raccolto l'interesse di tanti dipendenti e amministratori comunali; Alghero, con 72 punti si è dimostrata virtuosa. «Il merito va ai nostri dipendenti che hanno a cuore il buon andamento della macchina amministrativa – commenta il Sindaco – e a loro va il ringraziamento per questo importante riconoscimento». “Se sei Sindaco” è un Centro di Eccellenza per la Pubblica Amministrazione Locale, attraverso lo scambio di buone pratiche, di idee, consigli attraverso piattaforme digitali, la valorizzazione dell’ esperienze degli ex amministratori, la creazione di relazioni istituzionali. Collabora con ANCI, IFEL e altri enti istituzionali e associazioni private al fine di amplificare la voce dei piccoli Comuni sui tavoli di confronto con il Governo.

Nella foto: il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ritira il premio a Bologna
