Alguer.itnotiziealgheroSaluteSanità › Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
S.A. 10:59
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
Appuntamento a Porto Torres, venerdì 31 ottobre, per gli screening urologico e dermatologico presso l’Avis Comunale, e ad Alghero, sabato 1 novembre, per gli screening urologico e dermatologico presso la sede Comunale dell’Avis
ALGHERO - Donare il sangue è un gesto che salva vite, ma è anche un invito a prendersi cura della propria salute. È da questa idea che nasce “Un dono a chi dona”, il progetto dell’Avis Provinciale di Sassari, realizzato in collaborazione con Sardegna For You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. L’iniziativa prosegue con due nuove giornate dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute: appuntamento a Porto Torres, venerdì 31 ottobre, per gli screening urologico e dermatologico presso l’Avis Comunale, e ad Alghero, sabato 1 novembre, per gli screening urologico e dermatologico presso la sede Comunale dell’Avis.

Le visite sono gratuite per i donatori ma, vista la grande partecipazione degli anni scorsi, sono aperte anche ai non donatori, che potranno accedere ai controlli con un piccolo contributo. Un modo per dire grazie a chi dona e, al tempo stesso, per avvicinare nuove persone alla cultura della donazione.

«Questo progetto – spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari - significa investire sulla salute, sulla prevenzione e sulla consapevolezza, ricordando che la cura di sé è il primo passo per poter aiutare anche gli altri». Ci sono ancora posti disponibili per entrambe le giornate di screening: i non donatori possono prenotare la propria visita chiamando il numero 351 7702262 (dal lunedì al venerdì, ore 10-13 e 15-18). I donatori possono invece rivolgersi direttamente alla propria Avis Comunale di riferimento.
