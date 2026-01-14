Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresSaluteSanità › Ambulatorio infermieristico a Porto Torres
S.A. 22:43
Ambulatorio infermieristico a Porto Torres
Il nuovo ambulatorio rappresenta un modello organizzativo innovativo basato sui principi della medicina di iniziativa, che supera l’approccio reattivo alla malattia, e della medicina di prossimità, finalizzata a portare risposte assistenziali qualificate sempre più vicino ai cittadini, in particolare alle persone con cronicità, fragilità e bisogni assistenziali a bassa e media complessità
Ambulatorio infermieristico a Porto Torres

PORTO TORRES – Apre a Porto Torres un nuovo presidio di prossimità per la presa in carico dei cittadini e il rafforzamento delle cure territoriali. Si tratta dell’ambulatorio Infermieristico Territoriale (AIT) in cui opererà l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC): come previsto dal Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022, avrà la responsabilità di valutare i bisogni assistenziali dell’utente e pianificare, attraverso un processo di codifica basato sulle evidenze scientifiche, interventi assistenziali individuali o di gruppo per i quali, in collaborazione con gli altri professionisti sanitari, sarà possibile costruire piani di prevenzione e di cura personalizzati. Il nuovo ambulatorio rappresenta un modello organizzativo innovativo basato sui principi della medicina di iniziativa, che supera l’approccio reattivo alla malattia, e della medicina di prossimità, finalizzata a portare risposte assistenziali qualificate sempre più vicino ai cittadini, in particolare alle persone con cronicità, fragilità e bisogni assistenziali a bassa e media complessità.

«In un contesto caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione e contestuale aumento delle patologie cronico-degenerative e presenza di pluripatologie, la nostra Azienda considera strategica l’apertura degli Ambulatori Infermieristici Territoriali, in grado di assicurare una risposta di prossimità alle complesse esigenze socio sanitarie. Questo scenario attuale rende necessario l’implementazione di modelli di cura proattivi ed innovativi che richiedono una riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale. Un servizio che rientra all’interno della programmazione aziendale che mira a delocalizzare e avvicinare l’offerta sanitaria alla popolazione, in particolare alle fasce più deboli, spesso distanti dai centri più grossi individuati quali hub sanitari di riferimento», spiega Carmen Spirito, responsabile del Distretto di Sassari. L’Ambulatorio Infermieristico Territoriale di Porto Torres, operativo da lunedì 19 gennaio, presso i locali al piano terra della struttura del poliambulatorio di Andriolu, sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle 13.00.

Su prenotazione o con accesso diretto, il cittadino con prescrizione del Medico di medicina generale o del medico Ascot, potrà usufruire di diverse prestazioni assistenziali: su appuntamento: la somministrazione di farmaci; prelievo del sangue venoso; gestione e cura delle lesioni cutanee e stomie; cateterismo vescicale; posizionamento, gestione e, in futuro, inserimento di impianti vascolari, ad accesso diretto: la misurazione dei parametri vitali, educazione all’autogestione della terapia farmacologica e counseling infermieristico. «Saremo in grado di garantire attività di valutazione infermieristica, presa in carico personalizzata, educazione terapeutica, prevenzione, monitoraggio dei parametri clinici, gestione delle lesioni cutanee e delle stomie, somministrazione di terapie, supporto alle persone con patologie croniche e orientamento ai servizi sanitari. Un’offerta pensata per migliorare l’accessibilità alle cure, ridurre gli accessi impropri ai servizi ospedalieri e rafforzare la continuità tra ospedale e territorio», spiega Leonardo Pinna, responsabile del servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sociale - Area Territoriale del Dipartimento delle Professioni Sanitarie della Asl di Sassari.

«La scelta di attivare l’AIT nel territorio di Porto Torres risponde a un’attenta analisi demografica e dei bisogni di salute della popolazione, caratterizzata da un progressivo invecchiamento e da un aumento delle patologie cronico-degenerative, per le quali risultano particolarmente efficaci modelli assistenziali territoriali basati sulla prossimità e sulla presa in carico infermieristica», spiega Piero Delogu, Direttore generale facente funzioni della Asl di Sassari. Con l’apertura dell’Ambulatorio Infermieristico Territoriale, la Asl n. 1 di Sassari rafforza concretamente il proprio impegno nel dare attuazione ai nuovi modelli di sanità territoriale, valorizzando le competenze infermieristiche e offrendo ai cittadini un presidio moderno, accessibile e orientato alla qualità delle cure.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:05
Todde e Cacciotto, FdI: disastro senza precedenti
«Di fronte a questo quadro, appare francamente surreale la difesa d’ufficio che l’Amministrazione comunale di Alghero continua a fare della Presidente Todde e della sua Giunta»
21:03
Sul Caregiver il Governo ha partorito un topolino
Il DDL sui Caregiver approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio scorso, e sul quale c’era una indubbia attesa da parte di famiglie e disabili, in quanto primo intervento integrato sulla materia, si è trasformato in una cocente delusione per tutti
18:22
Medicina Sportiva, si ribellano le associazioni
Oltre 20 associazioni sportive storiche di Alghero chiedono con urgenza il ripristino immediato della piena operatività del Centro di Medicina Sportiva di Alghero e l’assegnazione stabile del personale medico necessario
18:39
«Sanità, non cambia nulla basta demagogia»
La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha poi voluto proseguire il suo ragionamento sulla Sanità in Sardegna, in risposta alle critiche del centro-destra
14/1/2026
«Dal 1° gennaio 7500 algheresi senza medico»
Lo denuncia con forza Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che raccoglie il grido di disperazione di centinaia di famiglie: I cittadini sono costretti a rivolgersi prima alla guardia medica e poi al punto Ascot di Fertilia dove si formano code interminabili
9:57
«Medicina Sportiva da febbraio senza medico»
Medicina sportiva ad Alghero verso la chiusura, dal 1° febbraio il medico di riferimento andrà in pensione senza sostituzione, mentre il servizio cardiologico è stato interrotto. Gruppo Forza Italia: avevamo ragione. Ora chi ha ignorato l’allarme si assuma le responsabilità
9:56
«Stanno smantellando il Marino»
Lo denuncia Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che rilancia anche l’allarme lanciato da una ventina di associazioni sportive del territorio
15/1/2026
Sanità, il Tar boccia le nomine della Regione
Un vero e proprio calvario quello avviato dalla Presidente Todde sulla sanità: nuovo pronunciamento sfavorevole del Tribunale Amministrativo Regionale. Annullata la delibera della giunta Todde che dichiarava decaduto l’ex dg dell’Azienda sassarese, Flavio Sensi
11:30
«La Todde responsabile del caos della Sanità»
E´ Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, a ripercorrere gli ultimi i due anni della sanità dell’isola e accusa la presidente della Regione di essere la sola responsabile dei disagi e problemi
12/1«Endocrinologia a rischio chiusura»
13/1Manutenzione all´ospedale di Olbia: disagi
12/1«Sanità sassarese, la mafia è dentro il sistema»
9/1Malata di Sla, arriva il comunicatore oculare
8/1«Il nuovo ospedale di San Gavino una priorità»
8/1Dermatite bovina, finisce l´emergenza
8/1Aou Sassari, medici pronti alla mobilitazione
8/1«Sulla sanità non intendo arretrare»
8/1Asl Ogliastra, si insedia il neo direttore Fabbo
8/1«Azzerate liste d´attesa, Alghero e Sassari dimenticate»
« indietro archivio sanità »
16 gennaio
Todde e Cacciotto, FdI: disastro senza precedenti
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
16 gennaio
Amianto a ridosso della scuola, l’allarme di Mulas



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)