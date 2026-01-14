S.A. 22:43 Ambulatorio infermieristico a Porto Torres Il nuovo ambulatorio rappresenta un modello organizzativo innovativo basato sui principi della medicina di iniziativa, che supera l’approccio reattivo alla malattia, e della medicina di prossimità, finalizzata a portare risposte assistenziali qualificate sempre più vicino ai cittadini, in particolare alle persone con cronicità, fragilità e bisogni assistenziali a bassa e media complessità



PORTO TORRES – Apre a Porto Torres un nuovo presidio di prossimità per la presa in carico dei cittadini e il rafforzamento delle cure territoriali. Si tratta dell’ambulatorio Infermieristico Territoriale (AIT) in cui opererà l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC): come previsto dal Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022, avrà la responsabilità di valutare i bisogni assistenziali dell’utente e pianificare, attraverso un processo di codifica basato sulle evidenze scientifiche, interventi assistenziali individuali o di gruppo per i quali, in collaborazione con gli altri professionisti sanitari, sarà possibile costruire piani di prevenzione e di cura personalizzati. Il nuovo ambulatorio rappresenta un modello organizzativo innovativo basato sui principi della medicina di iniziativa, che supera l’approccio reattivo alla malattia, e della medicina di prossimità, finalizzata a portare risposte assistenziali qualificate sempre più vicino ai cittadini, in particolare alle persone con cronicità, fragilità e bisogni assistenziali a bassa e media complessità.



«In un contesto caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione e contestuale aumento delle patologie cronico-degenerative e presenza di pluripatologie, la nostra Azienda considera strategica l’apertura degli Ambulatori Infermieristici Territoriali, in grado di assicurare una risposta di prossimità alle complesse esigenze socio sanitarie. Questo scenario attuale rende necessario l’implementazione di modelli di cura proattivi ed innovativi che richiedono una riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale. Un servizio che rientra all’interno della programmazione aziendale che mira a delocalizzare e avvicinare l’offerta sanitaria alla popolazione, in particolare alle fasce più deboli, spesso distanti dai centri più grossi individuati quali hub sanitari di riferimento», spiega Carmen Spirito, responsabile del Distretto di Sassari. L’Ambulatorio Infermieristico Territoriale di Porto Torres, operativo da lunedì 19 gennaio, presso i locali al piano terra della struttura del poliambulatorio di Andriolu, sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle 13.00.



Su prenotazione o con accesso diretto, il cittadino con prescrizione del Medico di medicina generale o del medico Ascot, potrà usufruire di diverse prestazioni assistenziali: su appuntamento: la somministrazione di farmaci; prelievo del sangue venoso; gestione e cura delle lesioni cutanee e stomie; cateterismo vescicale; posizionamento, gestione e, in futuro, inserimento di impianti vascolari, ad accesso diretto: la misurazione dei parametri vitali, educazione all’autogestione della terapia farmacologica e counseling infermieristico. «Saremo in grado di garantire attività di valutazione infermieristica, presa in carico personalizzata, educazione terapeutica, prevenzione, monitoraggio dei parametri clinici, gestione delle lesioni cutanee e delle stomie, somministrazione di terapie, supporto alle persone con patologie croniche e orientamento ai servizi sanitari. Un’offerta pensata per migliorare l’accessibilità alle cure, ridurre gli accessi impropri ai servizi ospedalieri e rafforzare la continuità tra ospedale e territorio», spiega Leonardo Pinna, responsabile del servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sociale - Area Territoriale del Dipartimento delle Professioni Sanitarie della Asl di Sassari.



«La scelta di attivare l’AIT nel territorio di Porto Torres risponde a un’attenta analisi demografica e dei bisogni di salute della popolazione, caratterizzata da un progressivo invecchiamento e da un aumento delle patologie cronico-degenerative, per le quali risultano particolarmente efficaci modelli assistenziali territoriali basati sulla prossimità e sulla presa in carico infermieristica», spiega Piero Delogu, Direttore generale facente funzioni della Asl di Sassari. Con l’apertura dell’Ambulatorio Infermieristico Territoriale, la Asl n. 1 di Sassari rafforza concretamente il proprio impegno nel dare attuazione ai nuovi modelli di sanità territoriale, valorizzando le competenze infermieristiche e offrendo ai cittadini un presidio moderno, accessibile e orientato alla qualità delle cure.