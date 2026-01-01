Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSanità › Bimba di 3 mesi d´urgenza da Alghero a Roma
Cor 8:17
Bimba di 3 mesi d´urgenza da Alghero a Roma
La piccola necessitava di raggiungere l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il volo è stato effettuato con un G650 del 31° Stormo. A bordo genitore ed equipe medica
Bimba di 3 mesi d´urgenza da Alghero a Roma

ALGHERO - Si è concluso con l’atterraggio a Roma il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba di appena tre mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Alghero nel pomeriggio. Atterrato intorno alle 17 di ieri, la piccola è stata subito imbarcata insieme al genitore e all’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto romano, avvenuto poco prima delle 18, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare.

I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
25 gennaio
Olmedo: schianto nella notte
27 gennaio
81 anni dall´orrore di Auschwitz



