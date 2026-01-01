Alguer.it
Cor 14:05
Emergenzasanitaria sul gozzo
A Guardia Costiera di Porto Torres è intervenuta per un’attività di soccorso in mare a favore di due pescatori che si trovavano in navigazione nello specchio acqueo antistante lo stagno di Pilo, a bordo di un gozzo in legno
Emergenzasanitaria sul gozzo

PORTO TORRES - Nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio 2026, la Guardia Costiera di Porto Torres è intervenuta per un’attività di soccorso in mare a favore di due pescatori che si trovavano in navigazione nello specchio acqueo antistante lo stagno di Pilo, a bordo di un gozzo in legno.

Dalla scheda di segnalazione, pervenuta tramite il portale di emergenza 112 (NUE), risultava che uno dei due pescatori accusasse dolori al petto e al braccio, circostanza che rendeva necessario l’immediato intervento dei mezzi di soccorso della Guardia Costiera. La motovedetta SAR CP 871 ha raggiunto l’unità da pesca e ha provveduto al trasbordo dell’uomo, un pescatore di 50 anni, successivamente sbarcato presso la banchina della Capitaneria di porto di Porto Torres.

Una volta a terra, il malcapitato è stato affidato alle cure del personale sanitario del servizio AREUS 118, presente sul posto con un’ambulanza, che ne ha disposto il trasferimento presso il nosocomio di Sassari per i necessari accertamenti clinici. L’attività di soccorso si è svolta regolarmente e senza ulteriori criticità, grazie al tempestivo coordinamento tra la Guardia Costiera e i servizi di emergenza sanitaria.
