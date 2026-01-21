P.P. 10:32 Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe Prosegue incessante l´attività sanzionatoria ad Alghero da parte della Polizia locale sul rigoroso rispetto del Codice della Strada: negli ultimi giorni escogitato il blocco all'interno dei parcheggi del supermercato. Sarà necessario migliorare parallelamente anche l'attività di sensibilizzazione e la segnaletica



ALGHERO - Vigili urbani scatenati ad Alghero. Prosegue incessante l'attività sanzionatoria da parte degli agenti di Polizia locale sul rigoroso rispetto del codice della strada, grazie soprattutto ai nuovi innesti su cui può contare il Comando di Via Mazzini, che garantiscono presenze importanti sul territorio. Attività e presenza recentemente elogiata dallo stesso sindaco in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono del corpo.



Ad aumentare proporzionalmente negli ultimi mesi soprattutto i posti di blocco fissi negli snodi più trafficati, il controllo della regolare copertura assicurativa e l'esecuzione della periodica revisione sulle auto, oltre al rigoroso rispetto di divieti di sosta e circolazione. Con i controlli intransigenti, aumentano esponenzialmente le sanzioni, nei mesi invernali totalmente a carico degli algheresi poco disciplinati. Negli ultimi giorni escogitata anche la cosiddetta trappola-Lidl: posto di blocco ben visibile all'interno dei parcheggi e decine di multe comminate ad automobilisti decisamente poco attenti alla segnaletica orizzontale, che incuranti della striscia continua raggiungevano l'area del supermercato con l'ingresso diretto dalla via Vittorio Emanuele. Un'abitudine da evitare, perchè non ammessa dalla segnaletica.



Parallelamente all'azione repressiva, utile certamente a rinfoltire le casse comunali, sarà importante avviare anche interventi di sensibilizzazione e miglioramento delle generali condizioni della viabilità interna, opere realizzabili con le nuove entrate, che positivo effetto potrebbero avere sui comportamenti, soprattutto quelli errati, degli automobilisti locali: Ad iniziare da una segnaletica puntuale e chiara (troppo spesso le strisce sono sbiadite o mancanti e la cartellonista totalmente assente), dall'installazioni di dossi, barriere e dissuasori, da una circolazione più razionale, dalla sistemazione dei manti stradali (decisamente troppo pericolosi), fino alla realizzazione di nuovi stalli auto, una presenza attiva delle divise nelle vie più trafficate e una comunicazione attiva con la popolazione.