Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSanità › Assistenza domiciliare: superati gli obiettivi
S.A. 17:42
Assistenza domiciliare: superati gli obiettivi
Il dato regionale equivale a quasi 5.500 prese in carico in più rispetto al target, confermando un percorso di crescita costante e strutturale
Assistenza domiciliare: superati gli obiettivi

CAGLIARI - La Sardegna supera l’obiettivo Pnrr per l’assistenza domiciliare integrata (ADI) e chiude il 2025 con un risultato di assoluto rilievo: 11,28% di prese in carico (PIC) sulla popolazione target, oltre il traguardo del 10% fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il dato regionale equivale a quasi 5.500 prese in carico in più rispetto al target, confermando un percorso di crescita costante e strutturale.

«Questo risultato– dichiara la Presidente della Regione Alessandra Todde, assessora della Sanità ad interim – è il frutto di tre anni di lavoro intenso, portato avanti in modo sinergico dall’Assessorato, da ARES, da Sardegna IT e da tutte le ASL. Superare l’obiettivo PNRR significa garantire a migliaia di cittadini un’assistenza più vicina, più continua e più appropriata. Ma soprattutto dimostra che la misurazione puntuale dei dati, la loro qualità e la trasparenza verso la popolazione sono strumenti fondamentali per valutare davvero l’efficacia delle politiche sanitarie. Continueremo su questa strada, perché solo attraverso numeri chiari e verificabili possiamo rendere conto ai cittadini dei progressi raggiunti e degli impegni futuri».

Il dato attuale, già superiore al target PNRR, potrà essere ulteriormente consolidato nelle prossime settimane grazie alla correzione di circa 4.000 posizioni ancora in fase di verifica, al completamento dei caricamenti relativi alle prese in carico di bassa complessità e alle attività di supporto alle ASL e ai distretti che non hanno ancora raggiunto la soglia del 10%. L’obiettivo è centrare il risultato non solo a livello regionale, ma anche aziendale e distrettuale, in coerenza con gli obiettivi assegnati ai Direttori generali. Parallelamente, la Regione sta già lavorando per implementare azioni strutturali che consentano di consolidare e rendere stabile nel tempo questo risultato anche negli anni successivi. Il raggiungimento e la certificazione del target consentiranno alla Sardegna di accedere a un contributo PNRR pari a 109 milioni di euro, oltre alle eventuali premialità.
11:23
Paziente operata e salvata da equipe Aou
La donna conviveva da lungo tempo con complicanze legate a ripetuti trattamenti, inclusa la radioterapia, che avevano determinato un´esposizione delle meningi e della teca cranica. Una situazione fortemente rischiosa per la vita e altamente invalidante
21/1/2026
Aou Sassari, debutta il neo Direttore generale
Serafinangelo Ponti incontra il personale sanitario, amministrativo, universitario e i sindacati: Particolare attenzione è stata dedicata alle sfide che attendono il sistema sanitario, a partire dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle cronicità
20/1/2026
Caos sanità, Flavio Sensi reintegrato d´urgenza
La presidente Todde obbligata all´immediato reintegro del direttore generale della Asl di Sassari dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale e la sonora bocciatura dei commissariamenti, dichiarati illegittimi
