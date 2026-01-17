Cor 10:00 Caos sanità, Flavio Sensi reintegrato d´urgenza La presidente Todde obbligata all´immediato reintegro del direttore generale della Asl di Sassari dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale e la sonora bocciatura dei commissariamenti, dichiarati illegittimi



CAGLIARI - La Giunta regionale presieduta da Alessandra Todde, nell'ultima riunione di ieri, lunedì 19 gennaio, prende atto della sentenza del TAR Sardegna n. 8 del 15 gennaio 2026, che accoglie il ricorso del dott. Flavio Sensi (nella foto) e dispone il suo reintegro nell’incarico di Direttore generale della ASL n. 1 di Sassari. La Direzione generale della Sanità è incaricata di notificare la deliberazione agli interessati e di curare tutti gli atti esecutivi conseguenti. Il provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo al fine di garantirne l’efficacia. Si tratta della prima, logica, conseguenza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, ma non sono da escludere nuovi e dirompenti ricadute sull'assetto amministrativo della sanità sarda dopo la forzatura impressa dalla presidente Todde e la bocciatura dei tribunali.