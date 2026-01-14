Alguer.it
Cor 20:05
Todde e Cacciotto, FdI: disastro senza precedenti
«Di fronte a questo quadro, appare francamente surreale la difesa d’ufficio che l’Amministrazione comunale di Alghero continua a fare della Presidente Todde e della sua Giunta»
Todde e Cacciotto, <i>FdI</i>: disastro senza precedenti

ALGHERO - Fratelli d’Italia Alghero rilancia e condivide integralmente le dichiarazioni del capogruppo regionale Paolo Truzzu, che certificano in modo inequivocabile il fallimento della gestione Todde sulla sanità sarda. I fatti parlano da soli: la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità del commissariamento delle aziende sanitarie; il TAR ha dichiarato illegittime le nomine dei nuovi direttori generali; il parere richiesto dalla Presidente Todde, costato 20 mila euro di soldi pubblici, si è rivelato carta straccia. Un disastro politico, amministrativo e giuridico senza precedenti.

L'attacco al sindaco di Alghero. «Di fronte a questo quadro, appare francamente surreale la difesa d’ufficio che l’Amministrazione comunale di Alghero continua a fare della Presidente Todde e della sua Giunta. Mentre i commissariamenti della Todde vengono smontate pezzo dopo pezzo dalle sentenze, la Giunta Cacciotto preferisce minimizzare, se non far proprio finta di nulla».

Fratelli d’Italia Alghero lo dice con chiarezza: «la responsabilità del caos sanitario è tutta politica e ha un nome e un cognome. Continuare a difendere l’indifendibile significa voltare le spalle ai cittadini, ai pazienti e agli operatori sanitari, che pagano ogni giorno il prezzo di scelte sbagliate e improvvisate. Alghero merita rappresentanti che difendano il territorio, non che facciano da scudo a un fallimento conclamato».
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
16 gennaio
Ambulatorio infermieristico a Porto Torres
16 gennaio
Amianto a ridosso della scuola, l’allarme di Mulas



