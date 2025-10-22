S.A. 12:12 Dal 3 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale Asl Sassari: prende il via il 3 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale. Sono in fase di distribuzione i farmaci ai Medici di medicina generale e ai Pediatri



SASSARI - Prenderà il via il 3 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Asl di Sassari nel territorio del Nord ovest della Sardegna. I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta, che hanno già ricevuto le dosi di vaccino dalla Asl n. 1, hanno già avviato la vaccinazione dei propri iscritti. «Un lavoro di squadra portato avanti dall’Azienda, attraverso il

Dipartimento di Prevenzione area Medica e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e con la collaborazione dei Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta. La vaccinazione deve esser vista come una opportunità per tutelare i più fragili, come bambini e anziani, ma anche

per trascorrere un autunno e un inverno sereno”, spiega il commissario della Asl di Sassari», Paolo Tauro.



Oltre a garantire la vaccinazione all’interno degli ambulatori del Servizio di igiene e sanità pubblica, la Asl di Sassari ha infatti previsto di raggiungere le strutture per anziani del territorio, offrendo anche la vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica e anti herpes zoster a coloro che sono sprovvisti del Medico di medicina generale, anche con il coinvolgimento dei medici degli Ascot.

In questi giorni la Asl di Sassari ha avviato la distribuzione dei vaccini ai Medici di medicina generale e Pediatri; per questo per effettuare la vaccinazione ci si può rivolgere anche al proprio Medico o Pediatra, i quali avvieranno le vaccinazioni sulla base della disponibilità del vaccino. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata, offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità).