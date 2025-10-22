Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteSanità › Dal 3 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale
S.A. 12:12
Dal 3 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale
Asl Sassari: prende il via il 3 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale. Sono in fase di distribuzione i farmaci ai Medici di medicina generale e ai Pediatri
Dal 3 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale

SASSARI - Prenderà il via il 3 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Asl di Sassari nel territorio del Nord ovest della Sardegna. I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta, che hanno già ricevuto le dosi di vaccino dalla Asl n. 1, hanno già avviato la vaccinazione dei propri iscritti. «Un lavoro di squadra portato avanti dall’Azienda, attraverso il
Dipartimento di Prevenzione area Medica e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e con la collaborazione dei Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta. La vaccinazione deve esser vista come una opportunità per tutelare i più fragili, come bambini e anziani, ma anche
per trascorrere un autunno e un inverno sereno”, spiega il commissario della Asl di Sassari», Paolo Tauro.

Oltre a garantire la vaccinazione all’interno degli ambulatori del Servizio di igiene e sanità pubblica, la Asl di Sassari ha infatti previsto di raggiungere le strutture per anziani del territorio, offrendo anche la vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica e anti herpes zoster a coloro che sono sprovvisti del Medico di medicina generale, anche con il coinvolgimento dei medici degli Ascot.
In questi giorni la Asl di Sassari ha avviato la distribuzione dei vaccini ai Medici di medicina generale e Pediatri; per questo per effettuare la vaccinazione ci si può rivolgere anche al proprio Medico o Pediatra, i quali avvieranno le vaccinazioni sulla base della disponibilità del vaccino. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata, offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:59
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
Appuntamento a Porto Torres, venerdì 31 ottobre, per gli screening urologico e dermatologico presso l’Avis Comunale, e ad Alghero, sabato 1 novembre, per gli screening urologico e dermatologico presso la sede Comunale dell’Avis
16:14
Alghero: formazione di 19 sanitari Hems
Si tratta di medici e infermieri, per lo più dipendenti Areus, che in questi giorni termineranno la formazione Hems (Helicopter Emergency Medical Service) organizzata dall’Azienda Regionale per l’emergenza urgenza presso il distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica Militare di Alghero
23/10/2025
Microcitemico e Marino: stop trasferimenti
Lo chiedono i segretari regionali e di Area Vasta Cagliari Uil Fpl Massimo Marceddu e Fabio Sanna e la responsabile territoriale della Uil Fpl Sanità Sassari Mariangela Campus: Il provvedimento, infatti, non è stato bene accolto da chi lavora nelle due strutture ospedaliere di Alghero e Cagliari
23/10/2025
Screening alla Pietraia: prenotazioni
Giornata di screening organizzata dalla Associazione "Sardegna for You" nella giornata del 01 novembre 2025 presso i locali ex Agenzia delle Entrate
22/10/2025
Nuovo Cup regionale per ridurre i tempi d’attesa
Approvata la delibera che definisce gli indirizzi strategici per l’innovazione del Centro Unico di Prenotazione (Cup) regionale
23/10/2025
Elisoccorso, ad Alghero il servizio rimane H12
La base di Cagliari-Elmas sarà potenziata con un servizio operativo H24, mentre restano confermate le basi di Olbia (H24) e Alghero-Sassari soltanto (H12). La quarte base sarà operativa a Sorgono
18/10Diagnostica avanzata contro il tumore al seno
18/10«Garantire il servizio di Medicina Sportiva»
18/10Sorso: prendono servizio due medici
18/10Medicina sportiva, servizio a rischio
17/10Radiologia: risonanza e mammografo per Alghero
16/10Elisoccorso: addestramenti a Cagliari, Alghero e Olbia
16/10Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre
15/10Aou Sassari aderisce all’Open Weekend Menopausa
15/10Venerdì 17 ottobre raccolta sangue ad Alghero
13/10L´ospedale di Alghero deve rinascere
« indietro archivio sanità »
24 ottobre
La Vigilessa lascia Alghero, il sindaco la ringrazia
24 ottobre
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
23 ottobre
Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)