«Todde guida legittima in Regione»
Cor 18:34
«Todde guida legittima in Regione»
Il gruppo consiliare Uniti per Todde, composto dai consiglieri Sebastian Cocco, Valdo Di Nolfo e Giuseppe Frau, accoglie con soddisfazione la sentenza n. 148/2025 della Corte Costituzionale
ALGHERO — Il gruppo consiliare Uniti per Todde, composto dai consiglieri Sebastian Cocco, Valdo Di Nolfo e Giuseppe Frau, accoglie con soddisfazione la sentenza n. 148/2025 della Corte Costituzionale che conferma la piena legittimità del mandato della Presidente Alessandra Todde e chiude definitivamente ogni tentativo di delegittimazione.

«La Corte Costituzionale ha zittito dieci mesi di menzogne riconoscendo che il Collegio di garanzia elettorale, pronunciando la decadenza della presidente Alessandra Todde, ha esorbitato dai propri poteri – dichiara l’onorevole Sebastian Cocco -. Dunque la presidente Todde, come abbiamo sempre sostenuto, è sempre stata pienamente legittimata a governare e il lavoro della Giunta da oggi può andare avanti ancora più convintamente».

L’onorevole Valdo Di Nolfo sottolinea: «La Consulta ha ribadito un principio fondamentale: il voto dei sardi non si tocca e la volontà popolare non può essere messa in discussione da organismi esterni. È una vittoria della democrazia e dell’autonomia speciale della Sardegna».

Giuseppe Frau aggiunge: «Questa sentenza restituisce serenità e chiarezza. È il momento di lavorare con maggiore forza e coesione, perché le priorità sono sanità, lavoro, infrastrutture e ambiente. I sardi chiedono fatti concreti, ed è nostro compito lavorare perchè si possa impattare positivamente sulle vite di cittadine e cittadini».

Il gruppo Uniti per Todde conferma quindi il sostegno alla Presidente Todde e alla sua Giunta, ribadendo l’impegno a lavorare uniti per attuare il programma e rafforzare il ruolo della Sardegna come Regione autonoma forte, moderna e solidale.
