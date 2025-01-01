Alguer.it
Cor 17:27
Archivi comunale digitali: 10 milioni
ieci milioni di euro per rendere digitali gli archivi comunali della Sardegna: è l’investimento approvato dalla Giunta regionale per accompagnare i 377 Comuni sardi nell’innovazione
CAGLIARI - Dieci milioni di euro per rendere digitali gli archivi comunali della Sardegna: è l’investimento approvato dalla Giunta regionale per accompagnare i 377 Comuni sardi nell’innovazione e garantire a cittadini e imprese un accesso più rapido e trasparente ai dati. La delibera che propone l’intervento è stata proposta dall’assessora agli Affari generali Mariaelena Motzo e adottata dalla Giunta regionale. L’obiettivo è sostenere soprattutto i comuni più piccoli, spesso privi di strumenti adeguati, nell’informatizzazione degli archivi e si inserisce in una strategia più ampia di digitalizzazione portata avanti dalla Regione.

«La transizione digitale è un passaggio fondamentale per costruire una Pubblica Amministrazione moderna, efficace, efficiente, trasparente e vicina alle persone”, spiega l’assessora Motzo. “Con questo intervento, – sottolinea l’esponente della Giunta – molto atteso dai comuni per affrancarsi da una gestione documentale basata sui documenti cartacei, vogliamo rafforzare i comuni, sostenendo l'alleggerimento e la semplificazione dell'iter burocratico a vantaggio di tutte e tutti, dando la possibilità a professionisti e cittadini di accedere con facilità agli atti edilizi, urbanistici e amministrativi».

Le risorse, previste dalla Legge di assestamento n. 24 dell'11 settembre 2025, saranno distribuite con criteri oggettivi: una quota fissa di 15.000 euro per ciascun Comune e una parte variabile calcolata sulla base della popolazione residente e del numero di pratiche edilizie e urbanistiche presentate sul portale Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE).
