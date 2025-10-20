S.A. 11:13 CantAlguer: venerdì 31 ottobre il gran finale La finale del CantAlguer 2025 si terrà venerdì 31 ottobre alle h 21 al Poco Loco. Presenteranno la serata Irene Coghene della Plataforma per la Llengua e Pol Rovira di Connectem l’Alguer. Ospite speciale della serata Angelo Maresca, Lo Barber de l’Alguer



ALGHERO - La finale della quarta edizione del CantAlguer, concurs per joves cantautors de l’Alguer, si terrà il 31 ottobre alle ore 21:00 al Poco Loco (Via Gramsci 8, Alghero). Il concorso, ideato da Claudio Gabriel Sanna e realizzato per volontà della Plataforma per la Llengua grazie al lavoro di soci e volontari, nasce per incoraggiare i giovani ad utilizzare l’algherese come lingua di espressione artistica. I finalisti, anche quest’anno dovranno presentare davanti alla giuria due canzoni in algherese, un inedito ed una cover scelta dal repertorio tradizionale. La giuria di esperti decreterà il vincitore del concorso, valutando la qualità musicale e linguistica delle proposte, il tutto in una serata presentata da Irene Coghene, socia della Plataforma per la Llengua ed ex-delegata dell’associazione ad Alghero, e da Pol Rovira, giovane fondatore dell’associazione Connectem l’Alguer.



L’ospite speciale della serata sarà Lo Barber de l’Alguer, Angelo Maresca, che presenterà alcune canzoni estratte dal suo ultimo disco ‘Retrobament’ (2024). Il premio sarà la registrazione di un EP di sei canzoni presso lo studio Chicken Coop di Alghero. Il vincitore o vincitrice avrà la possibilità di esibirsi a la Jornada Algueresa, organizzata dall'Obra Cultural de l’Alguer, in occasione della 58a edizione dell'Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent (Catalunya Nord), nell’estate 2026.



La giuria di questa quarta edizione del concorso, presieduta dal cantautore Claudio Gabriel Sanna, è composta dal direttore dell'Obra Cultural de l’Alguer, Carlo Sechi, dalla cantante Ester Formosa, dall'attivista della Plataforma per la Llengua Salvatore Manca, dalla cantante mezzosoprano Elisabetta Manca, dal musicista e direttore di corali Francesco Santino Scognamillo e dal musicista Salvatore Maltana. L'iniziativa si realizza in collaborazione con la Delegació del govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya, l'Obra Cultural de l’Alguer, il Centre Cultural Antoni Nughes-Escola de Alguerés, la rivista Enderrock e l'Universitat Catalana d'Estiu; inoltre, ha il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



