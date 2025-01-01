Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaRegione › Quattro milioni per la cultura inclusiva
Cor 10:46
Quattro milioni per la cultura inclusiva
La Regione Sardegna investe quattro milioni di euro per promuovere una cultura realmente accessibile e partecipata.
Quattro milioni per la cultura inclusiva

CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giuseppe Meloni, ha approvato l’avvio di un nuovo intervento dedicato ai “Progetti di partecipazione culturale per la fruizione inclusiva e universale”, che permetterà agli operatori dei settori culturale ed artistico e del sociale e sociosanitario di realizzare iniziative innovative in tutta la Sardegna. «Con questa misura - ha dichiarato l’assessore Meloni - vogliamo costruire un modello culturale che metta al centro le persone, le relazioni e la partecipazione. La cultura è un diritto, ma anche una leva di crescita sociale: deve essere fruibile da tutti, senza barriere fisiche, economiche o sociali. Questo è l’avvio di un percorso strutturato che unisce istituzioni, imprese, operatori e cittadini per rendere la Sardegna un luogo più inclusivo e consapevole».

L’iniziativa, che rientra nella Priorità 5 “Sardegna più sociale e più inclusiva” del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, sostiene la realizzazione di progetti di partecipazione culturale capaci di garantire l’accesso a eventi, produzioni e attività culturali indipendentemente da età, abilità, condizioni personali o sociali. Particolare attenzione è rivolta alle persone in situazioni di fragilità, per le quali la cultura può rappresentare un potente strumento di integrazione e coesione. I progetti potranno essere presentati da soggetti privati, singoli o in rete, e da partenariati pubblico–privati. Al centro dell’intervento ci sono due principi chiave: la progettazione partecipata (co-design), che coinvolge comunità, professionisti e istituzioni nel disegno delle iniziative; i crossover culturali, cioè la contaminazione tra cultura, salute, benessere e coesione sociale, per promuovere modelli di sviluppo integrati e sostenibili.

La misura nasce da un ampio percorso di confronto con il Partenariato sociale, che ha coinvolto associazioni di persone con disabilità, esperti di progettazione inclusiva, operatori culturali e imprese. Da questo lavoro sono state elaborate linee guida operative per garantire accessibilità fisica e digitale, design universale, formazione del personale e pieno rispetto dei principi di non discriminazione. L’obiettivo è accompagnare nel tempo una trasformazione strutturale del sistema culturale regionale, rendendo le organizzazioni più aperte, inclusive e consapevoli del proprio ruolo sociale. La Direzione generale del Centro Regionale di Programmazione curerà tutte le fasi operative per l’attuazione e la pubblicazione dei bandi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:40
«Comparto unico, liquidare 52milioni»
Comparto unico, Michele Pais (Lega): «Liquidare le risorse stanziate nel 2023 dalla Regione. C’è il via libera della Corte dei Conti e del Mef»
15/10«Todde guida legittima in Regione»
15/10«Continuo a testa alta per la Sardegna»
15/10Illegittima la decadenza della presidente Todde
8/10Approvata la legge sul Comparto unico in Sardegna
25/9Archivi comunale digitali: 10 milioni
17/9Legge su fine vita approvata in Sardegna
4/9Quasi nove milioni per lotta ad insetti e parassiti
12/8Regione: variazione da 500 milioni
5/8Bando da 60 milioni per rischio idrogeologico
6/8Fondo affitti incrementato a 39 milioni
« indietro archivio regione »
19 ottobre
Scontro tra centauri in via Garibaldi
19 ottobre
Via Orsera dissestata: proteste. «Pronti all'esposto in Procura»
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)